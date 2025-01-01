Які найгірші сорти картоплі на смак, прісні та погано розварюються: їх не варто садити й купувати

Які найгірші сорти картоплі на смак, прісні та погано розварюються: їх не варто садити й купувати
Щоб не витрачати час і гроші даремно, варто знати, які різновиди картоплі фахівці та господарі вважають найгіршими. Вони погано варяться, не тримають структуру або, навпаки, залишаються жорсткими.

Які сорти картоплі вважаються найгіршими: прісні, жорсткі та несмачні

Деякі сорти картоплі мають низьку крохмалистість, водянисту текстуру та прісний смак. У кулінарії вони практично непотрібні: пюре з них виходить несмачне, а картопля по-селянськи — суха, передає ТСН.

Сорти з дуже низьким вмістом крохмалю. Такі сорти мають щільну структуру та майже не розварюються. Вони підходять для салатів, але абсолютно не годяться для інших страв — «Аріель», «Аннабель», «Маріс Пір». У цієї картоплі смак майже відсутній, у пюре залишаються грудочки, під час смаження стає водянистою.

Занадто водянисті сорти, що швидко темніють. Ці різновиди картоплі набирають багато вологи під час свого зростання. Найчастіше це «Вінета», «Беллароза» та «Імпала». Чим погані ці сорти: смак прісний, темніють під час чищення, стають кислуватими після варіння.

Старі технічні сорти, не придатні для домашньої кухні. Деякі види картоплі колись вирощувалися для виготовлення крохмалю чи вигодовування тварин. Вони дуже тверді та практично несмачні, це «Луговська», «Зорька» та «Синьоока». Такі сорти дають дрібні бульби, не мають аромату й дуже тверді.

Як зрозуміти, що картопля несмачна, ще в магазині

Щоб не помилитися, звертайте увагу на такі ознаки:

бульби дуже гладкі — зазвичай це низькокрохмальні сорти;

надто світла м’якоть, майже прозора;

відсутність характерного запаху картоплі;

великі вічка та тонка шкірка — це ознака водянистості.

Які сорти краще вибирати для приготування страв

Якщо хочеться справді смачної картоплі, краще купувати та садити:

«Санте»;

«Слов’янку»;

«Ред Скарлетт»;

«Журавинку»;

«Чарівницю»;

«Галлу».

Вони мають насичений смак, високу крохмалистість і підходять для більшості страв.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: картопля, ринок, ціни
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Десятки мільйонів з бюджету: як мама, свекруха і чоловік посадовиці доглядають волинські ліси
У Луцьку відкривають ресторан пива та емоцій Luchan Beer & Gastro. ФОТО
«Перевірити Погуляйка та Костика»: нардеп з Волині звернувся до СБУ та РНБО. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Які найгірші сорти картоплі на смак, прісні та погано розварюються: їх не варто садити й купувати
Сьогодні, 05:17
Курс валют на 17 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Чи очікувати магнітні бурі 17 листопада: прогноз
Сьогодні, 01:30
17 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Закінчення війни з Росією: Сибіга назвав два вирішальні фактори
16 листопада, 23:19
Медіа
відео
1/8