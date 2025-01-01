Які ціни на продукти прогнозуються перед Різдвом та Новим Роком
Сьогодні, 07:15
Ціни на певні категорії продуктів завжди зростають перед різдвяними та новорічними святами через підвищений попит.
Про це розповів економіст, член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі КИЇВ24.
«Перед святами ціни будуть рости. По одній простій причині. В добрій традиції українців накривати столи вне залежності від того, що у нас там в гаманцях липає. І оце зростання попиту якраз і дасть можливість виробнику продати дорожче. Тому що загальний обсяг пропозицій більш-менш сталий, а попит зросте. Тобто ми чітко маємо розуміти, у нас кожен раз таке відбувається», — зазначив експерт.
Пендзин підкреслив, що святкові ціни зростають перед Різдвом, Великоднем та Новим роком, однак стрімких підвищень не очікується:
«Перед святами, перед Різдвом, перед Великодними святами, перед новим роком, власне, з Різдвом воно буде співпарене. Ми будемо мати зростання цін. Але, знову ж таки, не безконечні. Тобто є певні межі, які ми готові заплатити для того, щоби ми самі і наші сусіди побачили, наскільки ми добре живемо. Тому в даній ситуації, ще раз кажу, перше, ніяких таких стрімких зростань не буде. Це по-перше».
Які продукти здорожчають
За словами економіста, найбільше зростання торкнеться тих категорій товарів, які активно використовуються для святкових столів:
«По-друге, перед святами, якщо буде зростання, воно буде помірковане і зрозуміле. Що буде зростати перед святами? Вперше, це буде стосуватися того, що ми будемо активно використовувати в процесі підготовки, власне, святкових столів. Це буде м’ясо, м’ясопродукти, це буде молочка, до деякої міри, напевно, жири, щось, напевно, там салом піде вверх чуть-чуть, яйця. Ну, тобто, оці категорії товарів традиційно трошки ростуть».
