«До Білорусі 3,5 км»: як живуть люди в селах та хуторах в прикордонні Волині









57-річна Валентина Пінкевич живе разом із чоловіком Миколою у селі Береза Кортеліського старостинського округу, яке знаходить за 3,5 км від кордону із Білорусією. Тут в 90- ті роки було понад 70 будинків, сьогодні у селі мешкає 12 сімей. Подружжя також вирощує малину.



У селі Вижично, яке знаходиться за 2,5 км від кордону, саме серед лісу живе 88-річна довгожителька Степанида. Бабуся має понад 5 соток землі, на якій садить городину. Нині у селі є 15 хат, які розташовані далеко одна від одної.



На Волині є хутори відстань від яких до Білорусі 2 — 3,5 кілометри. Люди свої домівки попри повномасштабне вторгнення не покидають, господарюють, водять дітей до школи. Суспільне побувало у двох селах Ратнівської громади Береза та Вижично, де живе по 10 сімей, а також на хуторі Великий острів, який розташований у лісі. Там живе сім'я Левонюків із трьома дітьми. Ольга та Леонід мають 1,5 га землі: вирощують малину, садять картоплю, тримають корову та баранів.

