«До Білорусі 3,5 км»: як живуть люди в селах та хуторах в прикордонні Волині

«До Білорусі 3,5 км»: як живуть люди в селах та хуторах в прикордонні Волині
На Волині є хутори відстань від яких до Білорусі 2 — 3,5 кілометри. Люди свої домівки попри повномасштабне вторгнення не покидають, господарюють, водять дітей до школи.

Суспільне побувало у двох селах Ратнівської громади Береза та Вижично, де живе по 10 сімей, а також на хуторі Великий острів, який розташований у лісі. Там живе сім'я Левонюків із трьома дітьми. Ольга та Леонід мають 1,5 га землі: вирощують малину, садять картоплю, тримають корову та баранів.

57-річна Валентина Пінкевич живе разом із чоловіком Миколою у селі Береза Кортеліського старостинського округу, яке знаходить за 3,5 км від кордону із Білорусією. Тут в 90- ті роки було понад 70 будинків, сьогодні у селі мешкає 12 сімей. Подружжя також вирощує малину.

У селі Вижично, яке знаходиться за 2,5 км від кордону, саме серед лісу живе 88-річна довгожителька Степанида. Бабуся має понад 5 соток землі, на якій садить городину. Нині у селі є 15 хат, які розташовані далеко одна від одної.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Білорусь, кордон, хутори
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Десятки мільйонів з бюджету: як мама, свекруха і чоловік посадовиці доглядають волинські ліси
У Луцьку відкривають ресторан пива та емоцій Luchan Beer & Gastro. ФОТО
«Перевірити Погуляйка та Костика»: нардеп з Волині звернувся до СБУ та РНБО. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волонтери на Волині вже три роки плетуть маскувальні сітки для армії
Сьогодні, 09:21
Росіяни вдарили по житловому масиві на Харківщині: 3 загиблих, 13 поранених
Сьогодні, 09:07
«До Білорусі 3,5 км»: як живуть люди в селах та хуторах в прикордонні Волині
Сьогодні, 09:04
Де у волинських містах діють курси з вивчення української мови
Сьогодні, 08:20
Які ціни на продукти прогнозуються перед Різдвом та Новим Роком
Сьогодні, 07:15
Медіа
відео
1/8