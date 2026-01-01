Україну накриє небезпечна негода: синоптики назвали дату





Про це повідомляє



У яких областях прогнозують ожеледь



Значна ожеледь із утворенням льодового покриву на деревах, дротах і будівлях очікується у таких областях:



- Вінницькій

- Черкаській

- Полтавській

- Кіровоградській

- Дніпропетровській

- Житомирській

- Київській

- Чернігівській

- Сумській

- Одеській

- Миколаївській

- Херсонській



Ожеледиця на дорогах майже по всій країні



Ожеледиця на автошляхах і тротуарах прогнозується у всіх областях України, за винятком південних регіонів - Одеської, Миколаївської, Херсонської та Запорізької областей.



Можливі перебої та ускладнення руху



Складні погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, комунальних і будівельних підприємств, а також негативно вплинути на рух автомобільного транспорту.



Рекомендації водіям



Водіїв закликають враховувати прогноз під час планування поїздок, дотримуватися безпечної дистанції, уникати різких маневрів і пам’ятати, що гальмівний шлях на ожеледиці значно зростає.

У вівторок, 27 січня, на більшості територій України очікуються складні погодні умови. Оголошено І рівень небезпечності (жовтий) через ожеледь та сильну ожеледицю.

