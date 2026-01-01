Курс валют на 27 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США — 43,12 (-1 коп.)



Курс євро

1 євро — 51,06 (+41 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 12,13 (+9 коп.)

