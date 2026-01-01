Курс валют на 27 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 27 січня. Порівняно з минулим днем вартість долара США знизилася на 1 копійку і становить 43,12 гривні. Змінилися й показники євро (додав 41 копійку) та злотого (додав 9 копійок).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США — 43,12 (-1 коп.)

Курс євро
1 євро — 51,06 (+41 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 12,13 (+9 коп.)

