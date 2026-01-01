Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 27-28 січня

Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 27-28 січня
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 27–28 січня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У вівторок, 27 січня, очікується нормальна магнітосфера, без бур. У середу, 28 січня, буде підвищення сонячної активності, яке викличе магнітну бурю з К-індексом 5 (червоний рівень) у першій половині дня.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: магнітні бурі, прогноз сонячної активності, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку знову обшуки: правоохоронці провели слідчі дії у керівників МРЕО
Волинський «слуга» Стернійчук — у списку осіб, з якими Тимошенко заборонено спілкування
Хто саме погорів на хабарі в ТЦК на Волині: стало відоме ім’я
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 27-28 січня
Сьогодні, 01:30
27 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Суд відхилив апеляцію Тимошенко на заставу у 33 млн гривень
26 січня, 23:19
Небезпечні бурульки у Луцьку: хто відповідає за очищення дахів і як убезпечити себе
26 січня, 22:43
На Волині оштрафували матір, яка не доглядала за власним сином
26 січня, 22:12
Медіа
відео
1/8