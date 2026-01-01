Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 27-28 січня
Сьогодні, 01:30
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 27–28 січня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У вівторок, 27 січня, очікується нормальна магнітосфера, без бур. У середу, 28 січня, буде підвищення сонячної активності, яке викличе магнітну бурю з К-індексом 5 (червоний рівень) у першій половині дня.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.
