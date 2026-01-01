27 січня на Волині: гортаючи календар

27 січня на Волині: гортаючи календар
27 січня день народження святкують ексдепутатка Волинської обласної ради Валентина Касарда (на фото).

ВолиньPost вітає усіх, хто святкує день народження 27 січня, а також іменників та іменинниць цього дня – Нін, Павлів, Сергіїв, Іллів, Веніамінів – та бажає міцного здоров’я, любові, довголіття, високих професійних досягнень та успіхів у житті.

27 січня 1940 року був утворений Ківерцівський район.

Цього дня 2010 року Луцьку гімназію №4 назвали на честь Модеста Левицького.

Окрім цього, сьогодні відзначають Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Саме цього дня в 1945 році Радянська Армія визволила в'язнів найбільшого нацистського табору смерті Аушвіц-Біркенау в Освенцімі.

Після оголошення 27 січня Міжнародним днем пам'яті жертв Голокосту Генеральна Асамблея ООН закликала розробити просвітницькі програми, щоб наступні покоління зберегли пам'ять про цю трагедію з метою запобігання в майбутньому актам геноциду і охороняти як пам'ятки історії місця, де відбувалися масові вбивства євреїв.

