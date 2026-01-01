Небезпечні бурульки у Луцьку: хто відповідає за очищення дахів і як убезпечити себе





Журналісти



Через температурні гойдалки цієї зими фасади будинків вкрилися масивними крижаними наростами. За офіціною інформацією, очищення дахів і карнизів від льоду та снігу — обов’язок балансоутримувачів будівель: ОСББ, ЖЕКів, керуючих компаній або власників приватних будинків. Неприбрані бурульки розцінюють як порушення правил благоустрою і можуть стати підставою для припису та штрафу.



Нагадаємо, у самому центрі Луцька, мешканці вже понад рік перебувають у заручниках небезпечного сусідства з несправною електромережею.



Для тих, хто помітив небезпеку, працює спеціальна гаряча лінія за телефонами 067 000 06 79 та 066 102 11 02. Кожен мешканець міста може повідомити про крижані нарості, щоб фахівці вчасно виїхали на місце для очищення покрівлі.



Офіційні поради від ГУ ДСНС Волинської області для безпеки пішоходів у Луцьку:



- Проходячи повз будинки або біля високих дерев, необхідно переконатися у відсутності загрози падіння льодових наростів.

Не слід ходити під дахом будівель, а також під балконами, де нависли бурульки.

- Пішоходам не варто заходити за межі встановлених огорож, а в місцях їх відсутності слід звернути увагу на наявність небезпечних утворень з криги і снігу на дахах будинків.

- По можливості триматися на відстані 3–5 метрів від будинків та інших споруд, вибираючи найбільш безпечний маршрут руху вулицями міста.



Журналісти ВСН звернулися за коментарем до департаменту ЖКГ щодо небезпечних ділянок, які підпадають під їхню зону відповідальності, проте наразі відповіді не отримали. Водночас працівники департаменту муніципальної варти закликають лучан до максимальної пильності. Не ризикуйте життям і оминайте небезпечні ділянки, будьте відповідальними за власну безпеку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З приходом відлиги на дахах луцьких будинків з’являються бурульки, які можуть становити серйозну небезпеку для перехожих. Навіть невеликий шматок льоду здатен спричинити травми або пошкодити автомобіль.Журналісти ВСН з’ясували, як убезпечитися від падіння бурульок і куди звертатися у разі їх виявлення.Через температурні гойдалки цієї зими фасади будинків вкрилися масивними крижаними наростами. За офіціною інформацією, очищення дахів і карнизів від льоду та снігу — обов’язок балансоутримувачів будівель: ОСББ, ЖЕКів, керуючих компаній або власників приватних будинків. Неприбрані бурульки розцінюють як порушення правил благоустрою і можуть стати підставою для припису та штрафу.Нагадаємо, у самому центрі Луцька, мешканці вже понад рік перебувають у заручниках небезпечного сусідства з несправною електромережею.Для тих, хто помітив небезпеку, працює спеціальна гаряча лінія за телефонами 067 000 06 79 та 066 102 11 02. Кожен мешканець міста може повідомити про крижані нарості, щоб фахівці вчасно виїхали на місце для очищення покрівлі.Офіційні поради від ГУ ДСНС Волинської області для безпеки пішоходів у Луцьку:- Проходячи повз будинки або біля високих дерев, необхідно переконатися у відсутності загрози падіння льодових наростів.Не слід ходити під дахом будівель, а також під балконами, де нависли бурульки.- Пішоходам не варто заходити за межі встановлених огорож, а в місцях їх відсутності слід звернути увагу на наявність небезпечних утворень з криги і снігу на дахах будинків.- По можливості триматися на відстані 3–5 метрів від будинків та інших споруд, вибираючи найбільш безпечний маршрут руху вулицями міста.Журналісти ВСН звернулися за коментарем до департаменту ЖКГ щодо небезпечних ділянок, які підпадають під їхню зону відповідальності, проте наразі відповіді не отримали. Водночас працівники департаменту муніципальної варти закликають лучан до максимальної пильності. Не ризикуйте життям і оминайте небезпечні ділянки, будьте відповідальними за власну безпеку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію