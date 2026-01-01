В Успенському соборі Володимира відбудеться літургія, яку очолить Епіфаній: деталі

В Успенському соборі Володимира відбудеться літургія, яку очолить Епіфаній: деталі
31 січня 2026 року Свято-Успенський кафедральний собор міста Володимир стане місцем особливої та визначної події в житті Православної Церкви України.

Цього дня Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній очолить першу Божественну літургію у цьому соборі після його передачі у користування Православній Церкві України, передає Володимир-Волинська єпархія Православної Церкви України.

Дане богослужіння матиме глибоке духовне й історичне значення для нашої єпархії та всієї Помісної Православної Церкви України, засвідчуючи утвердження правди й духовної справедливості.

"Запрошуємо вірних чад Церкви розділити радість цієї благословенної події і піднести соборну молитву за Україну, її народ, Збройні Сили України, дарування справедливого миру та зміцнення єдності нашої Церкви", йдеться у зверненні єпархії.

Зустріч Предстоятеля та початок Божественної літургії 9.00.


В Успенському соборі Володимира відбудеться літургія, яку очолить Епіфаній: деталі
