На Волині оштрафували матір, яка не доглядала за власним сином
Сьогодні, 22:12
Суддя Любомльського районного суду притягнув до адміністративної відповідальності жінку за неналежне виховання сина.
Про це Район.Любомль дізнався з постанови суду від 8 січня.
Жінка повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, 15 грудня 2025 року ухилилась від виконання покладених на неї згідно Сімейного кодексу України батьківських обов`язків щодо належного виховання та догляду за малолітнім сином.
Вона не забезпечила належних санітарно-гігієнічних умов для проживання (брудно, зіпсована їжа), навчання та розвитку сина (холод, бруд, невипрані речі та білизна), чим вчинила правопорушення, передбачене ч.2 ст.184 КУпАП.
Суд визнав жінку винуватою у вчиненні правопорушення та оштрафував її на 1700 гривень.
