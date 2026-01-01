На Волині оштрафували матір, яка не доглядала за власним сином





Про це



Жінка повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, 15 грудня 2025 року ухилилась від виконання покладених на неї згідно Сімейного кодексу України батьківських обов`язків щодо належного виховання та догляду за малолітнім сином.



Вона не забезпечила належних санітарно-гігієнічних умов для проживання (брудно, зіпсована їжа), навчання та розвитку сина (холод, бруд, невипрані речі та білизна), чим вчинила правопорушення, передбачене ч.2 ст.184 КУпАП.



Суд визнав жінку винуватою у вчиненні правопорушення та оштрафував її на 1700 гривень.

Суддя Любомльського районного суду притягнув до адміністративної відповідальності жінку за неналежне виховання сина.

