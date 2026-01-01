У одному з мікрорайонів Луцька збудували нову котельню: скільки коштів пішло

У незадовільному стані, із застарілим обладнанням та відповідно - холодні квартири - такою була котельня у одному з мікрорайоні Луцька ще минулоріч. Цей об’єкт повністю вичерпав свій ресурс, був енергозатратним та неефективним. Постійні скарги на холод у квартирах лунали від лучан у групу оперативного реагування “15-80”.Поро це інформують у Луцькій міській раді.У 2025 році в міжопалювальний період ДКП “Луцьктепло” виконало реконструкцію цієї котельні. Тож нинішній опалювальний сезон жителів навколишніх будинків зустріли у теплі.Луцький міський головата директор ДКП “Луцьктепло”ознайомилися з роботою нової котельні.Як розповів Іван Скорупський, від старої котельні практично нічого не залишилося. Було добудовано нове приміщення, встановлено сучасне й енергоефективне обладнання провідних європейських виробників. Зокрема, сучасні водогрійні котли VIESSMANN загальною потужністю 3,2 Мвт.Річна очікувана економія природного газу новою котельнею – 45 тис. м3, вартістю 420 тис. грн. Річна економія електроенергії – 20 тис. кВт*год, вартістю 260 тис. грн.Також тут встановлено генератор, який дозволить працювати обладнанню у випадку блекауту.Реконструкцію котельні виконано коштом інвестиційної програми ДКП “Луцьктепло”. На ці роботи спрямували 25,3 млн грн.Міський голова Ігор Поліщук зазначив, що у цей опалювальний сезон вдалося розв’язати багаторічну проблему із холодом у квартирах мешканців навколишніх будинків. За його словами, котельня надає послугу з постачання теплової енергії для близько однієї тисячі лучан в 13 багатоквартирних житлових будинках, ДНЗ, школі, амбулаторії сімейної медицини, ДЮСШ, будинку культури. “Останній тиждень ми маємо великі морози, але жодної скарги на прохолоду у квартирах, як це було раніше, не надходило від мешканців навколишніх будинків. Якби не замінили котельню, то ситуація у такі сильні холоди була б критичною. Крім того, нове обладнання є енергоефективним, що дає значну економію енергоресурсів”, - наголосив він.