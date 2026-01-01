Якою буде погода у Луцьку та на Волині у вівторок, 27 січня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 27 січня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 27 січня
Луцьк
Хмарна погода. Невеликий дощ з мокрим снігом. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.
Область
Хмарна погода. Невеликий дощ з мокрим снігом. Місцями слабка ожеледь, ожеледиця. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень від 2° морозу до 3° тепла.
