Якою буде погода у Луцьку та на Волині у вівторок, 27 січня

Якою буде погода у Луцьку та на Волині у вівторок, 27 січня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 27 січня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 27 січня

Луцьк

Хмарна погода. Невеликий дощ з мокрим снігом. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла.

Область

Хмарна погода. Невеликий дощ з мокрим снігом. Місцями слабка ожеледь, ожеледиця. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, погода
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку знову обшуки: правоохоронці провели слідчі дії у керівників МРЕО
Волинський «слуга» Стернійчук — у списку осіб, з якими Тимошенко заборонено спілкування
Хто саме погорів на хабарі в ТЦК на Волині: стало відоме ім’я
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У голови Волинської обласної ради Недопада зламали Telegram і Viber
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у вівторок, 27 січня
Сьогодні, 20:00
Що таке термодеревина і чому її обирають для зовнішніх робіт
Сьогодні, 19:30
Волинянин здобув бронзову нагороду на чемпіонату України з біатлону
Сьогодні, 19:07
Цього тижня запланована нова зустріч України, США і Росії
Сьогодні, 18:09
Медіа
відео
1/8