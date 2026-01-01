У голови Волинської обласної ради Недопада зламали Telegram і Viber

Голова Волинської обласної ради Григорій Недопад повідомив про злам його акаунтів у месенджерах Telegram та Viber.Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці.За його словами, всі повідомлення, прохання, посилання або запити, які могли надходити з цих акаунтів останнім часом, надсилали шахраї.Посадовець закликав не відповідати на такі повідомлення, не переходити за посиланнями, не переказувати кошти та не передавати жодних кодів чи особистих даних.Наразі Григорій Недопад займається відновленням доступу до своїх облікових записів та вирішенням ситуації. Він також закликав жителів області бути уважними та обережними.