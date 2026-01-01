Волинянин здобув бронзову нагороду на чемпіонату України з біатлону

Артем Паніткін став бронзовим призером чемпіонату України з біатлону.



Про це Василь Покотилець.



У спринтерській гонці чемпіонату України з біатлону серед молодших юнаків та дівчат, вихованець відділення біатлону комунального закладу "Дитячо-юнацької спортивної школи №4 Луцької міської ради" Артем Паніткін фінішував третім, здобувши у залік волинської команди першу нагороду чемпіонату України поточного 2026 року.



"У кроці від п'єдесталу фінішував ще один біатлоніст команди Волинь Тимофій Савонік. Навіть п'ять хиб на вогневих рубіжах не завадили Тимофію у боротьбі за нагороди", — каже Василь Покотилець.



Чемпіонат України з біатлону розпочався 25 січня на Львівщині.

