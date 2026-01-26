Цього тижня запланована нова зустріч України, США і Росії

Цього тижня запланована нова зустріч України, США і Росії
Нові тристоронні зустрічі зі США і Росією відбудуться цього тижня.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Він отримав доповідь української делегації після повернення з ОАЕ, пише LB.ua.

Зеленський сказав, що на зустрічах в Еміратах обговорили спектр вагомих питань, передусім військових, які потрібні для закінчення війни. Неузгоджені питання залишилися.

“Говорили і про складні політичні питання, які досі не вирішені. Проаналізували ключові позиції сторін. Визначив рамку подальшої дипломатичної роботи. Готуємось до нових тристоронніх зустрічей на цьому тижні”, – сказав він.

Переговори в ОАЕ

23-24 січня Україна, США і Росія проводили тристоронні переговори в ОАЕ. Про цю зустріч президенти України і США домовилися днем раніше на особистих переговорах у Швейцарії.

Перемовини стали першою очною зустріччю України і Росії з липня 2025-го, коли завершився третій раунд у Туреччині.

У день перемовин росіяни завдали чергового масованого удару по українській енергетиці. Інформації про те, що Росія готова до конструктиву, поки немає.

Переговори відбулися на тлі спроб Сполучених Штатів досягнути угоди про мир, рамка якої має 20 пунктів. Серед них неузгодженими залишається питання територій: Росія вимагає від України вивести війська з вільної частини Донбасу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку знову обшуки: правоохоронці провели слідчі дії у керівників МРЕО
Волинський «слуга» Стернійчук — у списку осіб, з якими Тимошенко заборонено спілкування
Хто саме погорів на хабарі в ТЦК на Волині: стало відоме ім’я
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин здобув бронзову нагороду на чемпіонату України з біатлону
Сьогодні, 19:07
Цього тижня запланована нова зустріч України, США і Росії
Сьогодні, 18:09
У Луцьку вночі прибиратимуть сніг на двох вулицях: просять не паркувати авто
Сьогодні, 17:07
На Волині рятувальники допомогли зняти каблучку 17-річному хлопцю
Сьогодні, 16:32
Три дні тепла і нова хвиля холоду: синоптики попереджають волинян
Сьогодні, 16:21
Медіа
відео
1/8