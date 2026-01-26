Цього тижня запланована нова зустріч України, США і Росії





Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Він отримав доповідь української делегації після повернення з ОАЕ, пише



Зеленський сказав, що на зустрічах в Еміратах обговорили спектр вагомих питань, передусім військових, які потрібні для закінчення війни. Неузгоджені питання залишилися.



“Говорили і про складні політичні питання, які досі не вирішені. Проаналізували ключові позиції сторін. Визначив рамку подальшої дипломатичної роботи. Готуємось до нових тристоронніх зустрічей на цьому тижні”, – сказав він.



Переговори в ОАЕ



23-24 січня Україна, США і Росія проводили тристоронні переговори в ОАЕ. Про цю зустріч президенти України і США домовилися днем раніше на особистих переговорах у Швейцарії.



Перемовини стали першою очною зустріччю України і Росії з липня 2025-го, коли завершився третій раунд у Туреччині.



У день перемовин росіяни завдали чергового масованого удару по українській енергетиці. Інформації про те, що Росія готова до конструктиву, поки немає.



Переговори відбулися на тлі спроб Сполучених Штатів досягнути угоди про мир, рамка якої має 20 пунктів. Серед них неузгодженими залишається питання територій: Росія вимагає від України вивести війська з вільної частини Донбасу.

