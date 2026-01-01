На Волині рятувальники допомогли зняти каблучку 17-річному хлопцю

На Волині рятувальники надали допомогу підлітку.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Сьогодні о 17:15 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що у м. Камінь-Каширський хлопець 2008 року народження не міг самостійно зняти каблучку з пальця, про що повідомила рятувальникам мати хлопця.За допомогою гравера, діючи обережно та з ювелірною точністю, фахівці розрізали перстень і безпечно зняли його з пальця хлопця.