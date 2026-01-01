На Волині рятувальники допомогли зняти каблучку 17-річному хлопцю

На Волині рятувальники допомогли зняти каблучку 17-річному хлопцю
На Волині рятувальники надали допомогу підлітку.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Сьогодні о 17:15 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що у м. Камінь-Каширський хлопець 2008 року народження не міг самостійно зняти каблучку з пальця, про що повідомила рятувальникам мати хлопця.

За допомогою гравера, діючи обережно та з ювелірною точністю, фахівці розрізали перстень і безпечно зняли його з пальця хлопця.
На Волині рятувальники допомогли зняти каблучку 17-річному хлопцю
На Волині рятувальники допомогли зняти каблучку 17-річному хлопцю

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, рятувальники, підліток
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку знову обшуки: правоохоронці провели слідчі дії у керівників МРЕО
Волинський «слуга» Стернійчук — у списку осіб, з якими Тимошенко заборонено спілкування
Хто саме погорів на хабарі в ТЦК на Волині: стало відоме ім’я
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку вночі прибиратимуть сніг на двох вулицях: просять не паркувати авто
Сьогодні, 17:07
На Волині рятувальники допомогли зняти каблучку 17-річному хлопцю
Сьогодні, 16:32
Три дні тепла і нова хвиля холоду: синоптики попереджають волинян
Сьогодні, 16:21
Країни Європейського Союзу підтримали поетапну заборону імпорту російського газу
Сьогодні, 16:01
Уже 41 народний депутат має підозру від САП, - Клименко
Сьогодні, 15:41
Медіа
відео
1/8