На Волині рятувальники допомогли зняти каблучку 17-річному хлопцю
Сьогодні, 16:32
На Волині рятувальники надали допомогу підлітку.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні о 17:15 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що у м. Камінь-Каширський хлопець 2008 року народження не міг самостійно зняти каблучку з пальця, про що повідомила рятувальникам мати хлопця.
За допомогою гравера, діючи обережно та з ювелірною точністю, фахівці розрізали перстень і безпечно зняли його з пальця хлопця.
