Країни Європейського Союзу підтримали поетапну заборону імпорту російського газу





Про це йдеться у повідомленні пресслужби Європейської комісії, пише



Це є ключовим кроком у реалізації цілей REPowerEU щодо припинення залежності ЄС від російської енергії.



Відповідно до регламенту, імпорт російського трубопровідного газу та ЗПГ до ЄС буде заборонено. Заборона почне діяти через шість тижнів після набуття регламентом чинності. Для чинних контрактів передбачено перехідний період. Такий поетапний підхід має обмежити вплив на ціни та ринки.



Повна заборона набуде чинності для імпорту ЗПГ з початку 2027 року, а для трубопровідного газу – з осені 2027 року.



Перед наданням дозволу на ввезення газу до Союзу країни ЄС перевірятимуть країну його походження, тобто де саме газ був вироблений.



Порушення нових правил може призвести до максимальних штрафів розміром щонайменше €2,5 млн для фізичних осіб і щонайменше €40 млн для компаній, або не менш як 3,5% загального світового річного обороту компанії, чи 300% оціночного обороту відповідної угоди.



До 1 березня 2026 року держави ЄС мають підготувати національні плани з диверсифікації постачання газу та визначити потенційні труднощі із заміщенням російського газу. Для цього компанії будуть зобов’язані повідомляти національні органи влади та Європейську комісію про будь-які чинні контракти на російський газ. Країни ЄС, які все ще імпортують російську нафту, також повинні подати плани диверсифікації.



У разі оголошення надзвичайної ситуації та якщо безпека постачання буде серйозно під загрозою в одній або кількох країнах ЄС, Європейська комісія може призупинити заборону на імпорт строком до чотирьох тижнів.



Регламент буде опублікований в Офіційному журналі Європейського Союзу. Він набуде чинності наступного дня після публікації та застосовуватиметься безпосередньо в усіх державах-членах ЄС.



Європейська комісія також планує запропонувати законодавство щодо поетапного припинення імпорту російської нафти до кінця 2027 року.



Після розв’язаної Росією агресивної війни проти України та використання енергетики як зброї лідери ЄС у Версальській декларації березня 2022 року погодилися якомога швидше відмовитися від залежності від російських викопних видів палива.



Унаслідок цього імпорт газу й нафти з Росії до ЄС упродовж останніх років суттєво скоротився. Водночас, якщо імпорт нафти у 2025 році впав до менш ніж 3% завдяки чинному санкційному режиму, то російський газ усе ще становить близько 13% імпорту ЄС у 2025 році — на суму понад €15 млрд щорічно. Це залишає ЄС вразливим до значних ризиків для торгівлі та енергетичної безпеки.

