Чому жінкам варто мати в гардеробі спортивний костюм на флісі

Під час зимових холодів і в міжсезоння хочеться тепла та комфорту. Але бажання виглядати модно і зберігати активність нікуди не зникає. Щоб одягатися зручно і стильно, варто придбати спортивний костюм жіночий на флісі, який підходить для поїздки, прогулянки, роботи, навчання, походу в магазин чи зустрічі з подругами в кафе. Вибрати модель потрібного кольору та фасону за демократичною ціною можна на сайті бренду By Nona.

Переваги флісових спортивних костюмів для жінок


Одяг із флісу легкий і приємний на дотик, не стримує рухів і не втрачає форму після прання. Фаворитом модниць він став завдяки таким своїм особливостям флісу, як:

  • здатність зберігати тепло;

  • висока повітропроникність, що дає змогу шкірі дихати;

  • гіпоалергенність.

    • Одяг легко очистити від забруднень, він швидко висихає після прання і не потребує прасування. Додатковий комфорт та зручність забезпечують м’які манжети, вільний крій, еластична гумка. Капюшон, кишені, застібка-блискавка додають практичності.

    Повсякденні образи з жіночим спортивним костюмом на флісі


    Для повсякденного життя в місті та за його межами легко підібрати універсальний одяг — спортивний костюм. У ньому зручно гуляти, працювати в саду, подорожувати автомобілем чи поїздом. Комплект доречний удома, в прохолодному офісі або навчальній аудиторії.

    Спортивні костюми з флісу пасують до курток, пуховиків, пальт, жилеток, шуб та дублянок. Поєднання з кросівками чи утепленими кедами підходить для спортивного образу, а з черевиками на товстій підошві, ботильйонами чи берцями — для любителів стилю streetwear. Для образу в стилі аутдор костюм можна поєднати з уггі.

    Костюм бежевого, білого, коричневого чи сірого кольору варто комбінувати з таким же взуттям. Поєднання одягу стриманих кольорів та яскравого взуття і навпаки робить образ більш «живим» та сміливим.

    Спортивні костюми на флісі створені для активних жінок, які цінують комфорт і тепло та прагнуть мати стильний вигляд за будь-якої погоди. Зручний та легкий одяг чудово пасує як для щоденного носіння вдома, так і для прогулянки чи поїздки.


