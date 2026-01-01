На Рівненщині чоловік вкрав гільзи з могил військових і продав їх

Леоніду Вакулку за наругу над могилами військових. Обвинувачений вкрав артилерійські гільзи, що слугували вазами для квітів, які згодом продав. За скоєне йому призначили п’ять років позбавлення волі.



Про це пише



Як йдеться у вироку від 21 січня, у лютому 2025 року обвинувачений викрав артилерійські гільзи з трьох могил військовослужбовців у селі Немовичі Сарненського району. Про злочин поліції повідомили родичі загиблих захисників.



Працівники карного розшуку оперативно встановили зловмисника. Ним виявився раніше судимий за корисливі злочини сарненчанин Леонід Вакулко. Викрадені гільзи, які використовували як вази для квітів, чоловік очистив від фарби та продав місцевим жителям.



Обвинувачений розкаявся у вчиненому, проте під час призначення покарання суд урахував рецидив злочинів.



Суддя Юрій Березень визнав Леоніда Вакулка винним за ч. 3 ст. 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилою, вчинена з корисливих мотивів) і призначив 4,5 роки позбавлення волі. Водночас суд частково приєднав невідбуте покарання за попереднім вироком і остаточно призначив п’ять років ув’язнення. Вирок ще можна оскаржити.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сарненський районний суд Рівненської області виніс вирок 37-річномуза наругу над могилами військових. Обвинувачений вкрав артилерійські гільзи, що слугували вазами для квітів, які згодом продав. За скоєне йому призначили п’ять років позбавлення волі.Про це пише zaxid Як йдеться у вироку від 21 січня, у лютому 2025 року обвинувачений викрав артилерійські гільзи з трьох могил військовослужбовців у селі Немовичі Сарненського району. Про злочин поліції повідомили родичі загиблих захисників.Працівники карного розшуку оперативно встановили зловмисника. Ним виявився раніше судимий за корисливі злочини сарненчанин Леонід Вакулко. Викрадені гільзи, які використовували як вази для квітів, чоловік очистив від фарби та продав місцевим жителям.Обвинувачений розкаявся у вчиненому, проте під час призначення покарання суд урахував рецидив злочинів.Суддявизнав Леоніда Вакулка винним за ч. 3 ст. 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилою, вчинена з корисливих мотивів) і призначив 4,5 роки позбавлення волі. Водночас суд частково приєднав невідбуте покарання за попереднім вироком і остаточно призначив п’ять років ув’язнення. Вирок ще можна оскаржити.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію