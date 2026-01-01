На Волині медики повернули до життя чоловіка, який вдавився





Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.



Бригада екстреної медичної допомоги терміново виїхала на виклик. При приїзді було константовано раптову смерть. Лікарі ЕМД негайно розпочали проводити розширені реанімаційні заходи.



Вони вправно змогли вийняти стороннє тіло і на 6 хв серцево-легеневої реанімації відновити серцевий ритм і дихання.



У подальшому пацієнт прийшов до свідомості і зміг поспілкуватися з бригадою.

