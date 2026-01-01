Уже 41 народний депутат має підозру від САП, - Клименко





Про це розповів глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко, пише



За його даними, за десять років від початку роботи антикорупційних органів підозри отримали 79 колишніх і чинних народних депутатів.



Остання така підозра була лідерці партія «Батьківщина» Юлії Тимошенко. її підозрюють у спробі «перекупити» голоси групи народних депутатів.



Клименко розповів, що Тимошенко потрапила у поле зоре правоохоронців ще у листопаді 2025 року.



Але, за даними правоохоронців, практика виплат «в конвертах» серед народних депутатів існувала ще задовго до того.



«За тими даними, які маємо, у першій половині 2022 року, на початку повномасштабного вторгнення, таких виплат не було. Потім вони поновилися і депутати отримували по 1-2 тисячі доларів на місяць за голосування в парламенті за визначені законопроєкти. Потім виплати зросли до 5 тисяч доларів. Могли накладатися і штрафні санкції. Тоді „зарплата“ зменшувалася до 3 тисяч доларів», — сказав Климченко.



За його словами, до повномасштабного вторгнення були періоди, коли виплати «в конвертах» сягали і 20 тисяч доларів на місяць.

