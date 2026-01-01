Три дні тепла і нова хвиля холоду: синоптики попереджають волинян





Про це Волинським Новинам Леся Пасічник.



Протягом цього тижня на території Волинської області очікується нестійка погода, зумовлена переміщенням атмосферних фронтів із південного заходу. У найближчі дні пройде дощ з мокрим снігом, в останні дні місяця – з переходом у сніг. Температура вночі становитиме 0-5° морозу, вдень – від 3° морозу до 2° тепла.



30-31 січня очікується зниження температури до 8-13° морозу.



У вівторок, 27 січня, буде хмарна погода. Невеликий дощ з мокрим снігом. Місцями слабка ожеледь. Ожеледиця. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура в області вночі коливатиметься від 4° морозу до 1° тепла, вдень – від 2° морозу до 3° тепла. Температура в Луцьку вночі – 1-3° морозу, вдень – від нуля до 2° тепла.



28 січня прогнозують хмарну погоду. Невеликий дощ із мокрим снігом. Уночі та вранці туман. Місцями ожеледь. Ожеледиця. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме 1-6° морозу, вдень – від 1° морозу до 4° тепла.



29 січня буде хмарно. Місцями невеликий дощ з мокрим снігом. Уночі та вранці подекуди туман. Місцями слабка ожеледь. Ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура впродовж доби – від 3° морозу до 2° тепла.



Хмарна погода спостерігатиметься 30 січня. Невеликий, місцями помірний сніг. Подекуди слабка хуртовина. Ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура впродовж доби становитиме 4-9° морозу.



31 січня – хмарно. Невеликий, місцями помірний сніг. Подекуди слабка хуртовина. Ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура впродовж доби – 8-13° морозу.



«Тобто в найближчі три дні буде невелике потепління. Потім розпочнеться переміщення арктичного повітря на території області, що зумовить зниження температури. І початок лютого також прогнозуємо холодним – ще на 2-4° температура буде нижчою, ніж 31 січня», – сказала черговий синоптик Леся Пасічник.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Наступні три дні на Волині буде спостерігатися потепління. Удень стовпчики термометрів фіксуватимуть плюсові позначки. Однак згодом надійде нова хвиля холоду.Про це Волинським Новинам розповіла черговий синоптик Волинського обласного центру з гідрометеорологіїПротягом цього тижня на території Волинської області очікується нестійка погода, зумовлена переміщенням атмосферних фронтів із південного заходу. У найближчі дні пройде дощ з мокрим снігом, в останні дні місяця – з переходом у сніг. Температура вночі становитиме 0-5° морозу, вдень – від 3° морозу до 2° тепла.30-31 січня очікується зниження температури до 8-13° морозу., буде хмарна погода. Невеликий дощ з мокрим снігом. Місцями слабка ожеледь. Ожеледиця. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура в області вночі коливатиметься від 4° морозу до 1° тепла, вдень – від 2° морозу до 3° тепла. Температура в Луцьку вночі – 1-3° морозу, вдень – від нуля до 2° тепла.. Невеликий дощ із мокрим снігом. Уночі та вранці туман. Місцями ожеледь. Ожеледиця. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме 1-6° морозу, вдень – від 1° морозу до 4° тепла.. Місцями невеликий дощ з мокрим снігом. Уночі та вранці подекуди туман. Місцями слабка ожеледь. Ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура впродовж доби – від 3° морозу до 2° тепла.Хмарна погода спостерігатиметься 30 січня. Невеликий, місцями помірний сніг. Подекуди слабка хуртовина. Ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура впродовж доби становитиме 4-9° морозу.. Невеликий, місцями помірний сніг. Подекуди слабка хуртовина. Ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура впродовж доби – 8-13° морозу.«Тобто в найближчі три дні буде невелике потепління. Потім розпочнеться переміщення арктичного повітря на території області, що зумовить зниження температури. І початок лютого також прогнозуємо холодним – ще на 2-4° температура буде нижчою, ніж 31 січня», – сказала черговий синоптик Леся Пасічник.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію