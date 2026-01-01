Три дні тепла і нова хвиля холоду: синоптики попереджають волинян

Три дні тепла і нова хвиля холоду: синоптики попереджають волинян
Наступні три дні на Волині буде спостерігатися потепління. Удень стовпчики термометрів фіксуватимуть плюсові позначки. Однак згодом надійде нова хвиля холоду.

Про це Волинським Новинам розповіла черговий синоптик Волинського обласного центру з гідрометеорології Леся Пасічник.

Протягом цього тижня на території Волинської області очікується нестійка погода, зумовлена переміщенням атмосферних фронтів із південного заходу. У найближчі дні пройде дощ з мокрим снігом, в останні дні місяця – з переходом у сніг. Температура вночі становитиме 0-5° морозу, вдень – від 3° морозу до 2° тепла.

30-31 січня очікується зниження температури до 8-13° морозу.

У вівторок, 27 січня, буде хмарна погода. Невеликий дощ з мокрим снігом. Місцями слабка ожеледь. Ожеледиця. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура в області вночі коливатиметься від 4° морозу до 1° тепла, вдень – від 2° морозу до 3° тепла. Температура в Луцьку вночі – 1-3° морозу, вдень – від нуля до 2° тепла.

28 січня прогнозують хмарну погоду. Невеликий дощ із мокрим снігом. Уночі та вранці туман. Місцями ожеледь. Ожеледиця. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме 1-6° морозу, вдень – від 1° морозу до 4° тепла.

29 січня буде хмарно. Місцями невеликий дощ з мокрим снігом. Уночі та вранці подекуди туман. Місцями слабка ожеледь. Ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура впродовж доби – від 3° морозу до 2° тепла.

Хмарна погода спостерігатиметься 30 січня. Невеликий, місцями помірний сніг. Подекуди слабка хуртовина. Ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура впродовж доби становитиме 4-9° морозу.

31 січня – хмарно. Невеликий, місцями помірний сніг. Подекуди слабка хуртовина. Ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура впродовж доби – 8-13° морозу.

«Тобто в найближчі три дні буде невелике потепління. Потім розпочнеться переміщення арктичного повітря на території області, що зумовить зниження температури. І початок лютого також прогнозуємо холодним – ще на 2-4° температура буде нижчою, ніж 31 січня», – сказала черговий синоптик Леся Пасічник.

