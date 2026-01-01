У Луцьку вночі прибиратимуть сніг на двох вулицях: просять не паркувати авто
Сьогодні, 17:07
У Луцьку в ніч з 26 на 27 січня комунальники прибиратимуть і вивозитимуть сніг на проспекті Президента Грушевського та вулиці Винниченка.
Про це 26 січня попередили в міській раді, пише Суспільне.
Водіїв просять не залишати цієї ночі автомобілі на проїжджій частині вздовж зазначених вулиць, щоб не заважати роботі спецтехніки.
Напередодні у соцмережах лучани звернули увагу на те, що припарковані на проспекті Грушевського та на вулиці Винниченка у Луцьку автомобілі заважають руху снігоочисної техніки та громадського транспорту і закликали комунальників вирішити проблему.
В міській раді додали, що роботи зрозчищення вулиць Винниченка та Грушевського виконуватимуть у нічний час, аби не ускладнювати рух транспорту вдень.
