У Луцьку вночі прибиратимуть сніг на двох вулицях: просять не паркувати авто

У Луцьку вночі прибиратимуть сніг на двох вулицях: просять не паркувати авто
У Луцьку в ніч з 26 на 27 січня комунальники прибиратимуть і вивозитимуть сніг на проспекті Президента Грушевського та вулиці Винниченка.

Про це 26 січня попередили в міській раді, пише Суспільне.

Водіїв просять не залишати цієї ночі автомобілі на проїжджій частині вздовж зазначених вулиць, щоб не заважати роботі спецтехніки.

Напередодні у соцмережах лучани звернули увагу на те, що припарковані на проспекті Грушевського та на вулиці Винниченка у Луцьку автомобілі заважають руху снігоочисної техніки та громадського транспорту і закликали комунальників вирішити проблему.

В міській раді додали, що роботи зрозчищення вулиць Винниченка та Грушевського виконуватимуть у нічний час, аби не ускладнювати рух транспорту вдень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, вулиці, сніг
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку знову обшуки: правоохоронці провели слідчі дії у керівників МРЕО
Волинський «слуга» Стернійчук — у списку осіб, з якими Тимошенко заборонено спілкування
Хто саме погорів на хабарі в ТЦК на Волині: стало відоме ім’я
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку вночі прибиратимуть сніг на двох вулицях: просять не паркувати авто
Сьогодні, 17:07
На Волині рятувальники допомогли зняти каблучку 17-річному хлопцю
Сьогодні, 16:32
Три дні тепла і нова хвиля холоду: синоптики попереджають волинян
Сьогодні, 16:21
Країни Європейського Союзу підтримали поетапну заборону імпорту російського газу
Сьогодні, 16:01
Уже 41 народний депутат має підозру від САП, - Клименко
Сьогодні, 15:41
Медіа
відео
1/8