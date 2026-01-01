Російські війська залишили позиції на острові Олексіївський на Херсонщині

Російські війська залишили позиції на острові Олексіївський на Херсонщині
Російські військові залишили позиції на острові Олексіївський на Херсонщині через активні дії Сил оборони та низький морально-психологічний стан.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

«На острові Олексіївський наша розвідка фіксує залишення позицій. Це (відбулось - ред.) у результаті активних дій Сил оборони України і низького морально-психологічного стану тих військовослужбовців, які перебували на цих позиціях», - зазначив речник.

За словами Волошина, ворог не може відновити там спостережні пости.

«Туди противник не може зараз завести своїх спостерігачів», - пояснив він.

Волошин нагадав, що на Херсонському напрямку російські війська проводять перегрупування та перекидають підрозділи на Оріхівський напрямок.

«З Херсонського напрямку зараз ворог проводить перегрупування і знімає підрозділи повітряно-десантних військ, перекидаючи їх на Оріхівський напрямок для підтримки темпу штурмових дій», - сказав речник.

