Російські війська залишили позиції на острові Олексіївський на Херсонщині
Сьогодні, 14:10
Російські військові залишили позиції на острові Олексіївський на Херсонщині через активні дії Сил оборони та низький морально-психологічний стан.
Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.
«На острові Олексіївський наша розвідка фіксує залишення позицій. Це (відбулось - ред.) у результаті активних дій Сил оборони України і низького морально-психологічного стану тих військовослужбовців, які перебували на цих позиціях», - зазначив речник.
За словами Волошина, ворог не може відновити там спостережні пости.
«Туди противник не може зараз завести своїх спостерігачів», - пояснив він.
Волошин нагадав, що на Херсонському напрямку російські війська проводять перегрупування та перекидають підрозділи на Оріхівський напрямок.
«З Херсонського напрямку зараз ворог проводить перегрупування і знімає підрозділи повітряно-десантних військ, перекидаючи їх на Оріхівський напрямок для підтримки темпу штурмових дій», - сказав речник.
