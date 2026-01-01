Пенсії в Україні зростуть вдвічі: які зміни готує Кабмін





Про це в інтерв’ю Денис Улютін.



Підвищення пенсій до 6 тисяч гривень торкнеться як мінімум третини пенсіонерів. Але є умова - реформа солідарної системи.



Наразі ж мінімальна пенсія складає 3,4 тисячі гривень. Таким чином, за планом Кабміну базова виплата може зрости майже у два рази.



Без реформи солідарного рівня, на думку Улютіна, Україну чекає колапс соціальної системи.



"Якщо людина замість 4 тисяч отримує 6 тисяч гривень, то це вже інша якість життя, можливість отримувати медикаменти, менші потреби в субсидіях", - вважає чиновник.



Перегляд виплат стосуватиметься великого пласту бюджетників - тих, хто працював на роботах з не високими зарплатами.



"Вони всі отримують зростання. Це значна кількість людей - третина пенсіонерів", - сказав міністр.



В рамках реформи, за словами Улютіна, спецпенсії зростати не будуть, що дозволить вирівняти дисбаланси в солідарній системі.



Наразі, за його словами, відбувається фіналізація відповідного законопроекту, але попереду ще узгодження з колегами в уряді та міжнародними партнерами.

