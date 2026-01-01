Замість «Інтерсіті», який скасували через ремонт: з Луцька до Києва запустили новий потяг





У п’ятницю, 23 січня, в «Укрзалізниці» повідомили, що рішення про скасування потяга є остаточним через нестачу рухомого складу, пише



Згодом компанія заявила, що сучасний «Інтерсіті» перебуває на ремонті і після цього повернеться на маршрут.



Замість нього тимчасово призначили поїзд № 197/198 «Ковель — Київ».



З Луцька він відправляється о 13:47 і прибуває у Київ о 22:02.



У зворотному напрямку, з Києва до Луцька він відправляється о 7:56 і прибуває о 15:37.



Курсує не щодня, квитки є лише на п’ятницю, суботу та неділю. Актуальний розклад руху можна переглянути на сайті «Укрзалізниці» або у мобільному застосунку.



Окрім того, з Луцька до Києва курсує ще два рейси:



№ 98 «Ковель — Київ»;



№ 113 «Ужгород — Харків».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поки «Інтерсіті», що курсував між Луцьком і Києвом, скасували, міста сполучатиме новий пасажирський поїзд.У п’ятницю, 23 січня, в «Укрзалізниці» повідомили, що рішення про скасування потяга є остаточним через нестачу рухомого складу, пише misto.media Згодом компанія заявила, що сучасний «Інтерсіті» перебуває на ремонті і після цього повернеться на маршрут.Замість нього тимчасово призначили поїзд № 197/198 «Ковель — Київ».З Луцька він відправляється о 13:47 і прибуває у Київ о 22:02.У зворотному напрямку, з Києва до Луцька він відправляється о 7:56 і прибуває о 15:37.Курсує не щодня, квитки є лише на п’ятницю, суботу та неділю. Актуальний розклад руху можна переглянути на сайті «Укрзалізниці» або у мобільному застосунку.Окрім того, з Луцька до Києва курсує ще два рейси:№ 98 «Ковель — Київ»;№ 113 «Ужгород — Харків».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію