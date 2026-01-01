Замість «Інтерсіті», який скасували через ремонт: з Луцька до Києва запустили новий потяг

Поки «Інтерсіті», що курсував між Луцьком і Києвом, скасували, міста сполучатиме новий пасажирський поїзд.

У п’ятницю, 23 січня, в «Укрзалізниці» повідомили, що рішення про скасування потяга є остаточним через нестачу рухомого складу, пише misto.media.

Згодом компанія заявила, що сучасний «Інтерсіті» перебуває на ремонті і після цього повернеться на маршрут.

Замість нього тимчасово призначили поїзд № 197/198 «Ковель — Київ».

З Луцька він відправляється о 13:47 і прибуває у Київ о 22:02.

У зворотному напрямку, з Києва до Луцька він відправляється о 7:56 і прибуває о 15:37.

Курсує не щодня, квитки є лише на п’ятницю, суботу та неділю. Актуальний розклад руху можна переглянути на сайті «Укрзалізниці» або у мобільному застосунку.

Окрім того, з Луцька до Києва курсує ще два рейси:

№  98 «Ковель — Київ»;

№  113 «Ужгород — Харків».

