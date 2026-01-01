У пунктах пропуску на Волині можливі черги через технічний збій з польської сторони
Сьогодні, 12:20
У всіх польських пунктах пропуску, що межують з Львівською та Волинською областями, стався технічний збій у роботі бази даних прикордонної служби Республіки Польща. Можливі черги на кордоні.
Про це Суспільному розповіла речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна.
З її слів, станом на 10:45 накопичення транспортних засобів не спостерігається. Перед пунктом пропуску "Устилуг" — 5 автівок, на "Ягодині" — 0 автобусів.
Наразі спеціалісти з польського боку працюють над усуненням неполадок. Людей, які планують поїздки до Польщі просять врахувати цю інформацію під час планування подорожі. Про відновлення повноцінної роботи повідомлять додатково.
Довідково: пункт пропуску "Устилуг" — єдиний на Волині міжнародний пункт пропуску, де можливий пропуск легкових автомобілів. Також через пункт пропуску "Устилуг — Зосин" дозволений рух транспортних засобів масою до 7,5 тонн та пасажирських автобусів — в обох напрямках, а також порожніх транспортних засобів масою понад 7,5 тонн — на виїзд з України (в порядку електронної черги).
