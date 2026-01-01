У росії катастрофічно знижується ділова активність

У росії катастрофічно знижується ділова активність
У росії в 2025 році зафіксовано різке погіршення ділового клімату: кількість нових компаній впала до мінімуму за останні 14 років, тоді як темпи ліквідації бізнесу помітно прискорилися.

Про це повідомляє Reuters.

За підрахунками, протягом року в рф було зареєстровано лише 173 тис. нових компаній — на 20% менше, ніж у 2024-му. Водночас кількість ліквідованих юридичних осіб зросла на 15% і досягла 233 тис. Значна частина закриттів відбулася за ініціативою податкових органів, що свідчить про посилення фіскального тиску з боку держави.

Найбільше скорочення бізнес-активності припало на торгівлю та будівництво — галузі, які першими реагують на падіння споживчого попиту та погіршення фінансових умов.

Важливим чинником погіршення ділового клімату залишається повномасштабна війна, яку росія веде проти України. Військові витрати, санкційний тиск, обмежений доступ до зовнішніх ринків і технологій, а також перерозподіл бюджетних ресурсів на користь оборонного сектору суттєво звужують можливості для розвитку приватного бізнесу.

Додатковими стримувальними факторами стали зростання невизначеності, мобілізаційні ризики, відтік капіталу та робочої сили, що особливо болісно позначається на малому й середньому підприємництві.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: санкції, росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку знову обшуки: правоохоронці провели слідчі дії у керівників МРЕО
Волинський «слуга» Стернійчук — у списку осіб, з якими Тимошенко заборонено спілкування
Хто саме погорів на хабарі в ТЦК на Волині: стало відоме ім’я
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У пунктах пропуску на Волині можливі черги через технічний збій з польської сторони
Сьогодні, 12:20
Бійці волинської бригади прилаштували у родину кошеня з фронту
Сьогодні, 12:12
У росії катастрофічно знижується ділова активність
Сьогодні, 11:49
Волинянин заробляє мільйони на Telegram: нардеп назвав ймовірного власника анонімного каналу. ВІДЕО
Сьогодні, 11:45
Не витримало серце: волиняни провели в останню путь Героя Олега Оменюка
Сьогодні, 11:20
Медіа
відео
1/8