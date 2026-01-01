У росії катастрофічно знижується ділова активність





Про це повідомляє Reuters



За підрахунками, протягом року в рф було зареєстровано лише 173 тис. нових компаній — на 20% менше, ніж у 2024-му. Водночас кількість ліквідованих юридичних осіб зросла на 15% і досягла 233 тис. Значна частина закриттів відбулася за ініціативою податкових органів, що свідчить про посилення фіскального тиску з боку держави.



Найбільше скорочення бізнес-активності припало на торгівлю та будівництво — галузі, які першими реагують на падіння споживчого попиту та погіршення фінансових умов.



Важливим чинником погіршення ділового клімату залишається повномасштабна війна, яку росія веде проти України. Військові витрати, санкційний тиск, обмежений доступ до зовнішніх ринків і технологій, а також перерозподіл бюджетних ресурсів на користь оборонного сектору суттєво звужують можливості для розвитку приватного бізнесу.



Додатковими стримувальними факторами стали зростання невизначеності, мобілізаційні ризики, відтік капіталу та робочої сили, що особливо болісно позначається на малому й середньому підприємництві.



