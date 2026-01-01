Волинянин заробляє мільйони на Telegram: нардеп назвав ймовірного власника анонімного каналу. ВІДЕО
Сьогодні, 11:45
Власником анонімного телеграм-каналу-мільйонника «Реальна війна», за даними розслідування, ймовірно є 31-річний Вадим Климовець із Волинської області.
Про це повідомив народний депутат і блогер Ярослав Железняк, оприлюднивши результати власного дослідження щодо п’яти найбільших анонімних телеграм-каналів України.
За словами Железняка, до ТОП-5 найбільших анонімних телеграм-каналів, які «атакують опонентів влади, критикують антикорупційні органи та розповсюджують фейки», входять:
Times of Ukraine — 2,54 млн підписників
INSIDER UA — 2,06 млн підписників
«Украина Сейчас» — 1,57 млн підписників
«Реальна війна» — 1,52 млн підписників
«Україна Online» — 1,49 млн підписників
Нардеп зазначає, що вартість одного рекламного поста на цих каналах коливається від 2 до 4 тисяч доларів, а у випадку політичної реклами — ще більше. З огляду на кількість публікацій з ознаками замовлення, за словами Железняка, йдеться про багатомільйонний бізнес.
Коментуючи постать імовірного власника каналу «Реальна війна», Железняк повідомив, що більшість нерухомості, записаної на Вадима Климовця, знаходиться в Луцьку. Там же зареєстровані дві компанії, у яких він є власником або співвласником. При цьому, за словами нардепа, жодна з них не пов’язана з медійною чи інформаційною діяльністю.
Також Железняк стверджує, що за офіційними даними Климовець пересувається на BMW X6 2023 року випуску і, попри призовний вік, під час повномасштабної війни, щонайменше, літав до Барселони.
Окремо нардеп звернув увагу на доходи. За його словами, з 2023 по 2025 рік Климовець декларував у середньому близько 1,5 млн грн на рік, що, на думку Железняка, не відображає реальних масштабів діяльності такого великого телеграм-каналу, особливо на тлі буму телеграм-платформ у цей період.
Усю наведену інформацію Ярослав Железняк оприлюднив у межах власного розслідування та закликав правоохоронні органи та Державну податкову службу перевірити діяльність осіб згаданих у відео та джерела їхніх доходів.
