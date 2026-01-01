Волинянин заробляє мільйони на Telegram: нардеп назвав ймовірного власника анонімного каналу. ВІДЕО

Times of Ukraine — 2,54 млн підписників

INSIDER UA — 2,06 млн підписників

«Украина Сейчас» — 1,57 млн підписників

«Реальна війна» — 1,52 млн підписників

«Україна Online» — 1,49 млн підписників

Власником анонімного телеграм-каналу-мільйонника «Реальна війна», за даними розслідування, ймовірно є 31-річнийіз Волинської області.Про це повідомив народний депутат і блогер, оприлюднивши результати власного дослідження щодо п’яти найбільших анонімних телеграм-каналів України.За словами Железняка, до ТОП-5 найбільших анонімних телеграм-каналів, які «атакують опонентів влади, критикують антикорупційні органи та розповсюджують фейки», входять:Нардеп зазначає, що, а у випадку політичної реклами — ще більше. З огляду на кількість публікацій з ознаками замовлення, за словами Железняка, йдеться про багатомільйонний бізнес.Коментуючи постать імовірного власника каналу «Реальна війна», Железняк повідомив, що більшість нерухомості, записаної на Вадима Климовця, знаходиться в Луцьку. Там же зареєстровані дві компанії, у яких він є власником або співвласником. При цьому, за словами нардепа, жодна з них не пов’язана з медійною чи інформаційною діяльністю.Також Железняк стверджує, що за офіційними даними Климовецьі, попри призовний вік, під час повномасштабної війни, щонайменше, літав до Барселони.Окремо нардеп звернув увагу на доходи. За його словами, з 2023 по 2025 рік Климовець декларував у середньому близько 1,5 млн грн на рік, що, на думку Железняка, не відображає реальних масштабів діяльності такого великого телеграм-каналу, особливо на тлі буму телеграм-платформ у цей період.Усю наведену інформацію Ярослав Железняк оприлюднив у межах власного розслідування та