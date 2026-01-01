Банда з Волині продавала жінок у сексуальне рабство за кордон
Сьогодні, 11:02
Волинські поліцейські викрили зловмисників, які вербували жінок для сексуальної експлуатації за кордоном.
Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.
Оперативники міграційної поліції спільно з працівниками слідчого управління поліції Волині припинили діяльність групи осіб, які займалися вербуванням жінок та переправленням їх за кордон з метою сексуальної експлуатації.
За даними слідства, до протиправної діяльності були причетні мешканці Одеси. Зловмисники підшуковували жінок віком від 18 до 35 років, у тому числі й на території Волинської області, та схиляли їх до надання інтимних послуг за межами України.
Для пошуку потенційних жертв учасники схеми використовували один із популярних месенджерів - розміщували оголошення у тематичних групах. Переважно звертали увагу на жінок, які перебували у складних життєвих обставинах, обіцяючи швидкий і високий заробіток.
Після так званого «відбору» потерпілих переправляли за кордон. Там у жінок відбирали документи та примушували працювати проти їхньої волі.
Днями правоохоронці задокументували факт вербування жительки Луцька та спробу переміщення її до Республіки Литви з метою подальшої сексуальної експлуатації. Потерпілу вдалося вчасно зняти з автобуса на міжнародному пункті пропуску «Устилуг».
Під час санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів поліцейські вилучили мобільні телефони, грошові кошти, чорнові записи та інші речові докази. Одному з учасників групи за процесуального керівництва прокуратури повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України - торгівля людьми. Суд обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою.
Досудове розслідування триває.
