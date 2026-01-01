Не витримало серце: волиняни провели в останню путь Героя Олега Оменюка
Сьогодні, 11:20
Учора, 25 січня, мешканці села Бобли в жалобі провели в останню земну дорогу свого земляка — військовослужбовця Олега Оменюка.
Про це у фейсбуці повідомила Турійська селищна рада.
Чин поховання Захисника України відбувся з військовими почестями. За спокій його душі у місцевому храмі піднеслася спільна молитва. Рідні, близькі, односельці, представники місцевої влади та духовенство схилили голови у скорботі, віддаючи останню шану воїну.
Під звуки Державного Гімну України та військового салюту домовину з тілом Олега провели до місця вічного спочинку. Державний Прапор, яким була накрита домовина, передали батькам загиблого Захисника.
Олег Оменюк був мобілізований до 143-ї окремої механізованої бригади, проходив службу на посаді гранатометника, після мобілізації пройшов військовий вишкіл на полігоні.
А 16 січня 2026 року військовослужбовець помер у місті Краматорськ Донецької області. Серце воїна передчасно зупинилося на 41-му році життя.
«Турійська громада розділяє біль непоправної втрати з родиною та близькими. Світла пам’ять Захиснику України», - зазначили у селищній раді.
