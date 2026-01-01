Бійці волинської бригади прилаштували у родину кошеня з фронту

Військовослужбовці волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великогоіз Куп’янщини.Про це у фейсбуці повідомила військова частина.Військові поділилися доброю новиною, що ще «одне котомаля в родині».«І знову ж таки завдяки силі соцмереж!» - зазначили у 14-й омбр.У коментарях під постом про прилаштування фронтового кошенятинаписала, що її синдуже хоче котика з рідної Купʼянщини.«Легко!» - сказали Князівські воїни і… вже кошеня в родині, яка давно підтримує і допомагає нашій Князівській бригаді. Тепер ми ще й поріднилися через малого бешкетника Андрюлікса! Ми Тимофію - кота, він нам - чудовий лист!» - поділилися деталями військові.Такі милі фронтові історії допомагають бути добрішими. Бо там, де з’являється маленьке кошеня – з’являється й надія. Там, де дитячий лист – додається ще одна причина бути сильними.