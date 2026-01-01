Бійці волинської бригади прилаштували у родину кошеня з фронту
Сьогодні, 12:12
Військовослужбовці волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого знайшли домівку для окопного кошеняти із Куп’янщини.
Про це у фейсбуці повідомила військова частина.
Військові поділилися доброю новиною, що ще «одне котомаля в родині».
«І знову ж таки завдяки силі соцмереж!» - зазначили у 14-й омбр.
У коментарях під постом про прилаштування фронтового кошеняти Юлія Тесленко написала, що її син Тимофій дуже хоче котика з рідної Купʼянщини.
«Легко!» - сказали Князівські воїни і… вже кошеня в родині, яка давно підтримує і допомагає нашій Князівській бригаді. Тепер ми ще й поріднилися через малого бешкетника Андрюлікса! Ми Тимофію - кота, він нам - чудовий лист!» - поділилися деталями військові.
Такі милі фронтові історії допомагають бути добрішими. Бо там, де з’являється маленьке кошеня – з’являється й надія. Там, де дитячий лист – додається ще одна причина бути сильними.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомила військова частина.
Військові поділилися доброю новиною, що ще «одне котомаля в родині».
«І знову ж таки завдяки силі соцмереж!» - зазначили у 14-й омбр.
У коментарях під постом про прилаштування фронтового кошеняти Юлія Тесленко написала, що її син Тимофій дуже хоче котика з рідної Купʼянщини.
«Легко!» - сказали Князівські воїни і… вже кошеня в родині, яка давно підтримує і допомагає нашій Князівській бригаді. Тепер ми ще й поріднилися через малого бешкетника Андрюлікса! Ми Тимофію - кота, він нам - чудовий лист!» - поділилися деталями військові.
Такі милі фронтові історії допомагають бути добрішими. Бо там, де з’являється маленьке кошеня – з’являється й надія. Там, де дитячий лист – додається ще одна причина бути сильними.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Бійці волинської бригади прилаштували у родину кошеня з фронту
Сьогодні, 12:12
У росії катастрофічно знижується ділова активність
Сьогодні, 11:49
Волинянин заробляє мільйони на Telegram: нардеп назвав ймовірного власника анонімного каналу. ВІДЕО
Сьогодні, 11:45