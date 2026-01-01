Бійці волинської бригади прилаштували у родину кошеня з фронту

Бійці волинської бригади прилаштували у родину кошеня з фронту
Військовослужбовці волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого знайшли домівку для окопного кошеняти із Куп’янщини.

Про це у фейсбуці повідомила військова частина.

Військові поділилися доброю новиною, що ще «одне котомаля в родині».

«І знову ж таки завдяки силі соцмереж!» - зазначили у 14-й омбр.

У коментарях під постом про прилаштування фронтового кошеняти Юлія Тесленко написала, що її син Тимофій дуже хоче котика з рідної Купʼянщини.

«Легко!» - сказали Князівські воїни і… вже кошеня в родині, яка давно підтримує і допомагає нашій Князівській бригаді. Тепер ми ще й поріднилися через малого бешкетника Андрюлікса! Ми Тимофію - кота, він нам - чудовий лист!» - поділилися деталями військові.

Такі милі фронтові історії допомагають бути добрішими. Бо там, де з’являється маленьке кошеня – з’являється й надія. Там, де дитячий лист – додається ще одна причина бути сильними.


