2-річна дитина померла від отруєння алкоголем: чиновнику з Луцькради повідомили про підозру

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Луцької окружної прокуратури Волинської області начальнику служби у справах дітей однієї з міських рад регіону повідомили про підозру у вчиненні службової недбалості, що спричинило загибель людини.Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.Як вдалося з'ясувати виданню Район.Луцьк з власних джерел, ідетьсяСлідством встановлено, що посадовець, попри наявні повідомлення про загрозу життю та здоров’ю малолітніх дітей, які виховувалися у неблагополучній сім’ї, не вжив передбачених законом заходів для їх примусового відібрання.Наслідки цієї бездіяльності фатальні.Через невжиття необхідних заходів. Дитина випила алкоголь, який через байдужість дорослих і їхнє системне зловживання спиртним перебував у вільному доступі. Причина смерті - алкогольне отруєння.Батька померлого хлопчика обвинувачують у злісному невиконанні обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 КК України). Провадження щодо нього направлено до суду.Зауважимо, що чоловік притягувався до кримінальної відповідальності за заподіяння синові тілесних ушкоджень – і про ситуацію в сім'ї було добре відомо службі у справах дітей міської ради, проте вона бездіяла.Лише після загибелі молодшої дитини на два роки старший за неї брат був відібраний у батьків.Справа щодо матері померлого хлопчика виділена в окреме провадження у зв’язку з її перебуванням за кордоном.