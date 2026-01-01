До України повернули тіла 1000 загиблих воїнів
Сьогодні, 13:39
Сьогодні відбулися репатріаційні заходи, в рамках реалізації яких в Україну повернули 1000 тіл (останків) загиблих, які за твердженням російської сторони належать українським військових.
Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Слідчі разом з експертними установами України проведуть усі заходи, аби ідентифікувати репатрійованих загиблих.
Репатріаційні заходи вдалося реалізувати за підсумками спільної роботи представників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБУ, ЗСУ, МВС, Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС, інших структур Сектору безпеки і оборони.
У штабі висловили вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста.
"Окрема подяка особовому складу структур цивільно-військового співробітництва Збройних сил України та Обʼєднаного центру забезпечення заходів ЦВС Збройних сил, який здійснює перевезення репатрійованих загиблих до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу тіл полеглих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ", - йдеться в повідомленні.
Це перше повернення останків українських загиблих у 2026 році.
