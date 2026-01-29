Україна не збирається капітулювати, - заступник голови Офісу президента





Про це заступник голови Офісу президента Павло Паліса повідомив під час дискусії “Нова країна: ключові питання”. Він нагадав, що цілями Росії від початку були демілітаризація і денацифікація України, пише



“Демілітаризація: ми перестали чинити збройний опір? Ні. Україна має найбоєздатнішу армію в Європі. В денацифікацію російські пропагандисти вклали саме право існування української держави і права українці мати державу. Ви десь бачите ознаки денацифікації? Ні”, – сказав він.



Будь-які територіальні питання повинен вирішувати український народ волевиявленням, вважає заступник голови ОП.



Росія в рамках переговорів з Україною вимагає від неї вивести війська з Донбасу. Україна вважає справедливим закінчення війни на поточних лініях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Термін "капітуляція" означає відмову від збройної боротьби і прийняття мирної угоди на умовах ворога. Україна не збирається капітулювати.Про це заступник голови Офісу президентаповідомив під час дискусії “Нова країна: ключові питання”. Він нагадав, що цілями Росії від початку були демілітаризація і денацифікація України, пише LB.ua “Демілітаризація: ми перестали чинити збройний опір? Ні. Україна має найбоєздатнішу армію в Європі. В денацифікацію російські пропагандисти вклали саме право існування української держави і права українці мати державу. Ви десь бачите ознаки денацифікації? Ні”, – сказав він.Будь-які територіальні питання повинен вирішувати український народ волевиявленням, вважає заступник голови ОП.Росія в рамках переговорів з Україною вимагає від неї вивести війська з Донбасу. Україна вважає справедливим закінчення війни на поточних лініях.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію