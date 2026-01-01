Поверталася з гуртка: волинянин вивіз 11-річну дівчинку у ліс та зґвалтував

Поверталася з гуртка: волинянин вивіз 11-річну дівчинку у ліс та зґвалтував
Волинянину повідомлено про підозру у зґвалтуванні 11-річної дівчинки.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Керівник Волинської обласної прокуратури Максим Роговенко повідомив 30-річному жителю одного з сіл Володимирського району про підозру у зґвалтуванні особи, яка не досягла чотирнадцяти років (ч.4 ст. 152 КК України).

Встановлено, що увечері 26 січня 2026 року до дитини, яка поверталася додому з гуртка, під'їхав автомобіль, водій якого спочатку розпитував дорогу, а потім силоміць посадив дівчинку в транспортний засіб, вивіз у ліс та зґвалтував.

Завдяки скоординованим прокуратурою діям правоохоронців чоловіка невдовзі затримали.

Прокурори наполягатимуть на обранні підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчі дії за участі неповнолітньої відбуваються із дотриманням усіх вимог законодавства про правосуддя, дружнє до дитини, щоб не викликати повторного травмування потерпілої.

Досудове розслідування: СУ ГУНП у Волинській області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: зґвалтування, волинянин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку знову обшуки: правоохоронці провели слідчі дії у керівників МРЕО
Волинський «слуга» Стернійчук — у списку осіб, з якими Тимошенко заборонено спілкування
Хто саме погорів на хабарі в ТЦК на Волині: стало відоме ім’я
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Україна не збирається капітулювати, - заступник голови Офісу президента
Сьогодні, 14:09
До України повернули тіла 1000 загиблих воїнів
Сьогодні, 13:39
Поверталася з гуртка: волинянин вивіз 11-річну дівчинку у ліс та зґвалтував
Сьогодні, 13:00
2-річна дитина померла від отруєння алкоголем: чиновнику з Луцькради повідомили про підозру
Сьогодні, 12:45
Контррозвідка вполювала «крота», який готував атаки на морські дрони
Сьогодні, 12:09
Медіа
відео
1/8