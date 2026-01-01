Поверталася з гуртка: волинянин вивіз 11-річну дівчинку у ліс та зґвалтував

Волинянину повідомлено про підозру у зґвалтуванні 11-річної дівчинки.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Керівник Волинської обласної прокуратуриповідомив 30-річному жителю одного з сіл Володимирського району про підозру у зґвалтуванні особи, яка не досягла чотирнадцяти років (ч.4 ст. 152 КК України).Встановлено, що увечері 26 січня 2026 року до дитини, яка поверталася додому з гуртка, під'їхав автомобіль, водій якого спочатку розпитував дорогу, а потім силоміць посадив дівчинку в транспортний засіб, вивіз у ліс та зґвалтував.Завдяки скоординованим прокуратурою діям правоохоронців чоловіка невдовзі затримали.Прокурори наполягатимуть на обранні підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Слідчі дії за участі неповнолітньої відбуваються із дотриманням усіх вимог законодавства про правосуддя, дружнє до дитини, щоб не викликати повторного травмування потерпілої.Досудове розслідування: СУ ГУНП у Волинській області.