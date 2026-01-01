Батько трьох дітей: на Волині поліція за лічені години затримала 30-річного ґвалтівника неповнолітньої

На Волині поліцейські в лічені години розкрилиПро це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Подія відбулась 26 січня, увечері. В одному з сіл Володимирського району невідомий чоловік під’їхав до неповнолітньої дівчини, яка поверталась увечері з гуртка додому. Він заманив її в авто, роздягнув та вчинив без її згоди дії сексуального характеру. Мати дитини негайно сповістила про це поліцію.Поліцейські Володимирського РВП та працівники управління карного розшуку і оперативні служби ГУНП розпочали комплекс заходів з встановлення зловмисника.Робота ускладнювалася тим, що дівчинка перебувала у важкому емоційному стані й не могла надати детального опису нападника. Однак прикладені зусилля правоохоронців дали результат.Перевіривши камери спостереження, опитавши очевидців, провівши комплекс інших оперативно-розшукових заходів з залученням відділу кримінального аналізу, наші поліцейські в лічені години встановили особу причетного. Це – житель сусіднього села, 1995 року народження, батько трьох дітей.За силової підтримки спецпризначенців, 27 січня його затримали за місцем проживання. Транспортний засіб вилучили.За процесуального керівництва прокуратури, слідчі повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 152 КК України. За скоєне зловмисник може провести за гратами до 15 років.Триває слідство.Цей зухвалий розкритий злочин вкотре підтверджує: навіть у відносно спокійних громадах Волині трапляються тяжкі злочини, які потребують негайної та професійної реакції правоохоронців. Саме тому присутність поліції на місцях, її готовність діяти швидко й злагоджено є вкрай важливою для безпеки людей, особливо дітей.