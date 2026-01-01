На Волині прихистили 10 сімей з Києва

Волинська область надала тимчасовий прихисток сім’ям з Києва, у яких виховуються діти під опікою та піклуванням.Про це повідомив т.в.о. начальника Волинської ОВАПерші шість родин прибули ще 27 січня. Сьогодні, 29 січня, відповідальні обласні служби зустріли сім’ї із Дарницького та Деснянського районів Києва. Усього – 10 сімей опікунів, в яких 13 дітей. Завдяки координації та безпосередньому сприянню очільника області, вдалось організувати прийом сімей у стислі строки та забезпечити їхнє комфортне перебування у санаторії в Цуманській громаді.Волинь завжди готова підтримати тих, хто опинився у складних обставинах, створюючи умови для безпеки, спокою та турботи, особливо для дітей.«Разом ми зробили добру справу», – висловив щиру подяку всім, хто долучився до організації переїзду та розміщення родин т.в.о. начальника Волинської ОВА Роман Романюк.