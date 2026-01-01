На Волині прихистили 10 сімей з Києва

На Волині прихистили 10 сімей з Києва
Волинська область надала тимчасовий прихисток сім’ям з Києва, у яких виховуються діти під опікою та піклуванням.

Про це повідомив т.в.о. начальника Волинської ОВА Роман Романюк.

Перші шість родин прибули ще 27 січня. Сьогодні, 29 січня, відповідальні обласні служби зустріли сім’ї із Дарницького та Деснянського районів Києва. Усього – 10 сімей опікунів, в яких 13 дітей. Завдяки координації та безпосередньому сприянню очільника області, вдалось організувати прийом сімей у стислі строки та забезпечити їхнє комфортне перебування у санаторії в Цуманській громаді.

Волинь завжди готова підтримати тих, хто опинився у складних обставинах, створюючи умови для безпеки, спокою та турботи, особливо для дітей.
На Волині прихистили 10 сімей з Києва

«Разом ми зробили добру справу», – висловив щиру подяку всім, хто долучився до організації переїзду та розміщення родин т.в.о. начальника Волинської ОВА Роман Романюк.
На Волині прихистили 10 сімей з Києва
На Волині прихистили 10 сімей з Києва
На Волині прихистили 10 сімей з Києва

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Київ, Волинь, родини
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку знову обшуки: правоохоронці провели слідчі дії у керівників МРЕО
Волинський «слуга» Стернійчук — у списку осіб, з якими Тимошенко заборонено спілкування
Хто саме погорів на хабарі в ТЦК на Волині: стало відоме ім’я
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Майстер спорту України, тренер та суддя: у Луцьку попрощалися з військовослужбовцем Олексієм Бондаренком
Сьогодні, 15:29
КП «Волиньприродресурс» опублікувало ESG-звіт за 2025 рік
Сьогодні, 15:21
На Волині прихистили 10 сімей з Києва
Сьогодні, 15:09
Батько трьох дітей: на Волині поліція за лічені години затримала 30-річного ґвалтівника неповнолітньої
Сьогодні, 14:32
Україна не збирається капітулювати, - заступник голови Офісу президента
Сьогодні, 14:09
Медіа
відео
1/8