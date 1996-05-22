Майстер спорту України, тренер та суддя: у Луцьку попрощалися з військовослужбовцем Олексієм Бондаренком

Сьогодні, 29 січня, у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбувся чин похорону військовослужбовця Збройних Сил України(22.05.1996 року народження).Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Майстер спорту України, призер чемпіонату Європи, багаторазовий чемпіон України, тренер та суддя національної категорії - Олексій Бондаренко зробив величезний професійний внесок у розвиток спорту, виховання молоді та формування цінностей чесної боротьби.під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Родинське Донецької області.Попрощатися з захисником, помолитися за упокій його душі та провести в останню дорогу разом з рідними і громадою прийшов міський голова Ігор Поліщук.Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.