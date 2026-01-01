На війні обірвалось життя воїна з Волині Ярослава Балабася

На війні обірвалось життя воїна з Волині Ярослава Балабася
На війні обірвалось життя ще одного вірного сина України, мужнього захисника, жителя с. Бірки — Балабася Ярослава Ростиславовича (15.07.1991 р.н.).

Про це повідомили у Любомльській громаді.

Воїн загинув 03.12.2024 під час виконання обов’язків військової служби та завдань, пов’язаних із захистом територіальної цілісності нашої держави, поблизу населеного пункту Новотроїцьке, Покровського району, Донецької області.

Зазначається, що про дату прибуття тіла Героя до рідного дому громаду буде повідомлено згодом.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким нашого захисника. В цю гірку мить разом з вами схиляємо голови в глибокій скорботі. Вічна шана полеглому воїну!" - йдеться в повідомленні.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку знову обшуки: правоохоронці провели слідчі дії у керівників МРЕО
Волинський «слуга» Стернійчук — у списку осіб, з якими Тимошенко заборонено спілкування
Хто саме погорів на хабарі в ТЦК на Волині: стало відоме ім’я
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Блукала селом Рованці: патрульні допомогли літній лучанці дістатись додому
Сьогодні, 17:09
Чому шкільні укриття під час навчання - лише для учнів і вчителів: пояснення волинського юриста
Сьогодні, 16:39
На війні обірвалось життя воїна з Волині Ярослава Балабася
Сьогодні, 16:06
Майстер спорту України, тренер та суддя: у Луцьку попрощалися з військовослужбовцем Олексієм Бондаренком
Сьогодні, 15:29
КП «Волиньприродресурс» опублікувало ESG-звіт за 2025 рік
Сьогодні, 15:21
Медіа
відео
1/8