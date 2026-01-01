На війні обірвалось життя воїна з Волині Ярослава Балабася
Сьогодні, 16:06
На війні обірвалось життя ще одного вірного сина України, мужнього захисника, жителя с. Бірки — Балабася Ярослава Ростиславовича (15.07.1991 р.н.).
Про це повідомили у Любомльській громаді.
Воїн загинув 03.12.2024 під час виконання обов’язків військової служби та завдань, пов’язаних із захистом територіальної цілісності нашої держави, поблизу населеного пункту Новотроїцьке, Покровського району, Донецької області.
Зазначається, що про дату прибуття тіла Героя до рідного дому громаду буде повідомлено згодом.
"Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким нашого захисника. В цю гірку мить разом з вами схиляємо голови в глибокій скорботі. Вічна шана полеглому воїну!" - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять!
