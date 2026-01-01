Блукала селом Рованці: патрульні допомогли літній лучанці дістатись додому
Сьогодні, 17:09
Небайдужість врятувала: у Луцьку зниклу жінку успішно розшукали.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
"Учора ми отримали повідомлення про зникнення літньої жінки. Заявниця повідомила, що востаннє бачила тітку в обідню пору, після чого вона перестала виходити на зв’язок", - йдеться в повідомленні.
Інспектори негайно вирушили на пошуки. Обстежуючи прилеглі території, патрульні виявили жінку, поруч із якою перебували небайдужі громадяни. Вони розповіли, що помітили, як громадянка блукала селом Рованці, та, розуміючи ситуацію, допомогли їй дістатися до Луцька.
Надалі патрульні доставили жінку за місцем проживання. На щастя, з нею все гаразд.
"Щиро дякуємо небайдужим громадянам, які не залишилися осторонь та простягнули руку допомоги. Саме така взаємна підтримка робить наше місто безпечнішим", - наголошують у патрульній поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
"Учора ми отримали повідомлення про зникнення літньої жінки. Заявниця повідомила, що востаннє бачила тітку в обідню пору, після чого вона перестала виходити на зв’язок", - йдеться в повідомленні.
Інспектори негайно вирушили на пошуки. Обстежуючи прилеглі території, патрульні виявили жінку, поруч із якою перебували небайдужі громадяни. Вони розповіли, що помітили, як громадянка блукала селом Рованці, та, розуміючи ситуацію, допомогли їй дістатися до Луцька.
Надалі патрульні доставили жінку за місцем проживання. На щастя, з нею все гаразд.
"Щиро дякуємо небайдужим громадянам, які не залишилися осторонь та простягнули руку допомоги. Саме така взаємна підтримка робить наше місто безпечнішим", - наголошують у патрульній поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Блукала селом Рованці: патрульні допомогли літній лучанці дістатись додому
Сьогодні, 17:09
Чому шкільні укриття під час навчання - лише для учнів і вчителів: пояснення волинського юриста
Сьогодні, 16:39
На війні обірвалось життя воїна з Волині Ярослава Балабася
Сьогодні, 16:06
Майстер спорту України, тренер та суддя: у Луцьку попрощалися з військовослужбовцем Олексієм Бондаренком
Сьогодні, 15:29
КП «Волиньприродресурс» опублікувало ESG-звіт за 2025 рік
Сьогодні, 15:21