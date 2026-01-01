Блукала селом Рованці: патрульні допомогли літній лучанці дістатись додому

Небайдужість врятувала: у Луцьку зниклу жінку успішно розшукали.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині."Учора ми отримали повідомлення про зникнення літньої жінки. Заявниця повідомила, що востаннє бачила тітку в обідню пору, після чого вона перестала виходити на зв’язок", - йдеться в повідомленні.Інспектори негайно вирушили на пошуки. Обстежуючи прилеглі території, патрульні виявили жінку, поруч із якою перебували небайдужі громадяни. Вони розповіли, що помітили, як громадянка блукала селом Рованці, та, розуміючи ситуацію, допомогли їй дістатися до Луцька.Надалі патрульні доставили жінку за місцем проживання. На щастя, з нею все гаразд."Щиро дякуємо небайдужим громадянам, які не залишилися осторонь та простягнули руку допомоги. Саме така взаємна підтримка робить наше місто безпечнішим", - наголошують у патрульній поліції.