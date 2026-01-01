До -28 градусів: синоптики попереджають про суттєве зниження температури на Волині





Очікується дуже холодна погода, розповіла в коментарі Світлана Дриганюк.



З її слів, похолодання очікується з 31 січня: нічна температура — 16-17° морозу. 1-3 лютого температура повітря вночі у регіоні буде від 23° до 28° морозу, вдень — 11-16° морозу. Вдень переважно без опадів, на дорогах і тротуарах буде зберігатися ожеледиця.



"Буде переважно без опадів, небо буде ясне. Хмарність зменшиться, вдень може з'являтися сонце. У нічний період буде вихолоджування, через це відбуватиметься посилення морозів", — зазначила синоптикиня.



Такі погодні умови призведуть до ускладнення роботи енергетичних, комунальних підприємств та життєдіяльності населення; до порушення руху автомобільного, залізничного та електротранспорту. Йдеться про рівень небезпечності — II ("помаранчевий").



Зі слів синоптикині, поступове послаблення морозів на Волині очікується з 4 лютого.

