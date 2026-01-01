Чому шкільні укриття під час навчання - лише для учнів і вчителів: пояснення волинського юриста





Укриття в навчальних закладах облаштували насамперед для школярів та працівників шкіл, розповів у коментарі Віталій Бондар.



Тобто із початку вересня до кінця травня під час освітнього процесу захисні споруди розраховані лише на кількість учнів, учителів тощо.



Зі слів Бондаря, у Луцьку вивчають обставини ситуації, що трапилась у середу, 28 січня, у ліцеї № 19. Під час повітряної тривоги очільниця закладу попросила покинути укриття цивільну мешканку, яка не була учасницею освітнього процесу.



Свідком інциденту у школі став місцевий мешканець Олексій, який розповів misto.media, що під час сигналу повітряної тривоги з укриття попросили вийти літню жінку, яка проживає у будинку навпроти.



«Директорка школи вигнала з укриття старшу жіночку, яка живе в будинку поруч і для неї це найближче укриття. При цьому там не було багато учнів. Уже чотири роки вона під час тривог ходить саме сюди, бо це найближче безпечне місце. Така ситуація сталася вперше», — зазначив чоловік.



З його слів, директорка школи пояснила це тим, що стороннім особам вхід до укриття заборонений.



Своєю чергою Віталій Бондар наголосив, що порушень у діях керівників закладів освіти немає.



«Попри те, що укриття передбачені лише для учасників навчального процесу, очільники шкіл, як правило, ідуть назустріч мешканцям громади та допускають їх до укриттів, якщо є така можливість», — зазначив посадовець.



Ситуація у школі № 19 могла загостритись через особистий конфлікт між керівницею закладу та мешканкою, припускає Бондар і додає, що наразі всі обставини інциденту з’ясовують.



Подібна ситуація була і в школі № 12, де укриття не змогло вмістити всіх охочих через обмежену площу.



«Кожен такий випадок потребує окремого розгляду, аби уникнути непорозумінь та напруги між адміністраціями навчальних закладів і мешканцями громади», — пояснив директор департаменту.



Пояснення адвоката



Адміністрації шкіл та дитсадків під час здійснення освітнього процесу можуть відмовити у доступі до укриттів громадянам, які не є учасниками освітнього процесу, посилаючись на вказану постанову Кабміну, пояснив у коментарі misto.media місцевий адвокат Тарас Манькут.



З його слів, за загальним правилом Кодекс цивільного захисту України гарантує цілодобовий та безперешкодний доступ до укриттів під час повітряної тривоги або надзвичайних ситуацій.



Проте у грудні 2023 року уряд ухвалив окрему норму, в якій йдеться про те, що укриття в школах і дитсадках під час очного навчання можуть використовувати лише учні, вихованці та працівники закладів.

