КП «Волиньприродресурс» опублікувало ESG-звіт за 2025 рік
Сьогодні, 15:21
Комунальне підприємство «Волиньприродресурс» на офіційному сайті опублікувало ESG-звіт за 2025 рік.
У документі узагальнено результати діяльності підприємства за звітний період, а також представлено підходи до використання природних ресурсів, взаємодії з працівниками та громадами і системи корпоративного управління.
У 2025 році комунальне підприємство «Волиньприродресурс» здійснювало діяльність у сфері видобутку бурштину та реалізовувало заходи, пов’язані з розвитком торфового напряму.
Упродовж року брало участь у галузевих заходах, науково-практичних конференціях та професійних зустрічах в Україні й за кордоном. КП «Волиньприродресурс» залишалося активним учасником професійного діалогу, приймало на виробничих об’єктах експертів галузі та представників державних інституцій, долучалося до профільних заходів і міжнародних конференцій.
Оприлюднений ESG-звіт містить інформацію про результати екологічного моніторингу, дотримання вимог природоохоронного законодавства, а також про управлінські підходи, що застосовуються в діяльності підприємства. Документ підготовлено з метою інформування громадськості, органів влади та інших зацікавлених сторін про основні аспекти діяльності КП «Волиньприродресурс» у 2025 році.
ESG (Environmental, Social, Governance) – це підхід до оцінки діяльності підприємства, який охоплює екологічні, соціальні та управлінські аспекти. ESG включає питання раціонального використання природних ресурсів і впливу на довкілля, умови праці та взаємодію з працівниками і громадами, а також прозорість управління, дотримання законодавства та етичних принципів у прийнятті рішень. Застосування ESG-підходу дозволяє комплексно оцінювати діяльність підприємства з урахуванням довгострокових економічних, соціальних та екологічних наслідків.
