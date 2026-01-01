КП «Волиньприродресурс» опублікувало ESG-звіт за 2025 рік

Комунальне підприємствона офіційному сайті опублікувало ESG-звіт за 2025 рік.У документі узагальнено результати діяльності підприємства за звітний період, а також представлено підходи до використання природних ресурсів, взаємодії з працівниками та громадами і системи корпоративного управління.У 2025 році комунальне підприємство «Волиньприродресурс» здійснювало діяльність у сфері видобутку бурштину та реалізовувало заходи, пов’язані з розвитком торфового напряму.Упродовж року брало участь у галузевих заходах, науково-практичних конференціях та професійних зустрічах в Україні й за кордоном. КП «Волиньприродресурс» залишалося активним учасником професійного діалогу, приймало на виробничих об’єктах експертів галузі та представників державних інституцій, долучалося до профільних заходів і міжнародних конференцій.Оприлюднений ESG-звіт містить інформацію про результати екологічного моніторингу, дотримання вимог природоохоронного законодавства, а також про управлінські підходи, що застосовуються в діяльності підприємства. Документ підготовлено з метою інформування громадськості, органів влади та інших зацікавлених сторін про основні аспекти діяльності КП «Волиньприродресурс» у 2025 році.