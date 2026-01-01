СБУ проводить обшуки у Львівській міській раді





Про це повідомили у самій міськраді.



"Сьогодні, 12 березня, Управління Служби безпеки України проводить слідчі дії щодо обставин, які можуть бути пов’язані з бронюванням військовозобов’язаних.



Місто повністю сприятиме роботі правоохоронних органів для встановлення всіх обставин справи та забезпечення справедливого розслідування", - йдеться в повідомленні.

