СБУ проводить обшуки у Львівській міській раді
Сьогодні, 09:52
Правоохоронні органи проводять слідчі дії в одному з управлінь Львівської міської ради.
Про це повідомили у самій міськраді.
"Сьогодні, 12 березня, Управління Служби безпеки України проводить слідчі дії щодо обставин, які можуть бути пов’язані з бронюванням військовозобов’язаних.
Місто повністю сприятиме роботі правоохоронних органів для встановлення всіх обставин справи та забезпечення справедливого розслідування", - йдеться в повідомленні.
