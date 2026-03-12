Американці зустрілися з посланцями путіна без України
Сьогодні, 09:27
Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф у мережі X повідомив про зустріч з російською делегацією, яка відбулася 11 березня.
За словами посадовця, кремлівські переговорники приїхали у Флориду. Делегацію країни-агресора очолив радник диктатора путіна Кирил Дмитрієв, пише LB.ua.
Окрім Віткоффа, на переговорах, які відбулися без українського представництва, були присутні зять Дональда Трампа Джаред Кушнер і старший радник Білого дому Джош Грюнбаум.
Сторони "обговорили низку питань і домовилися залишатися на зв'язку".
Зазначимо, що після останнього раунду тристоронніх перемовин Віткофф та Кушнер окремо зустрічалися з українськими представниками, зокрема з головою делегації, секретарем Ради нацбезпеки і оборони Рустамом Умєровим.
Тристоронні переговори про урегулювання війни в Україні, які мали відбутися цього тижня, були перенесені через війну на Близькому Сході. Їх перенесли саме з ініціативи США.
Напередодні Стів Віткофф заявив, що вбачає наближення до "переломного моменту" у російсько-українських перемовинах.
