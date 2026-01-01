Спомин про Героя. Ворожий снаряд забрав життя волинянина Олега Піцика

Спомин про Героя. Ворожий снаряд забрав життя волинянина Олега Піцика
44-річний волинянин Олег Піцик на псевдо Фартовий поліг 23 грудня 2024 року в селищі Щербинівка Донецької області внаслідок прямого влучання ворожого танкового снаряду.

Про це у фейсбуці повідомляє Меморіал Героїв.

Олег народився 8 листопада 1980 року в селі Новий Двір Волинської області. Жив у Луцьку. Навчався на кухаря-кондитера. Обожнював рибалити та грати в комп’ютерні ігри, пов’язані з міфологією, вікінгами та космосом. Коли проходив «Skyrim», то часто кричав до падчерки з сусідньої кімнати: «Віка, іди сюди! Дивись, яку я місію пройшов!».

Останні 11 років чоловік працював менеджером з продажу у фірмі «ТМ Юна Пак». Цікавився історією і любив музику: рок, метал, панк і постпанк. Мав власний великий сад з фруктовими деревами, за яким доглядав.

Після повномасштабного російського вторгнення пішов добровольцем на фронт. Служив командиром відділення взводу БпЛА зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 100-ї окремої механізованої бригади.

«Олег був моїм вітчимом, другим батьком, який виховував мене як рідну доньку з моїх шести років. Він завжди був чуйним, позитивним, привітним і доброзичливим. Ніколи ні в чому не відмовляв і був готовий прийти на допомогу. Я пам'ятаю кожен момент, пов'язаний із ним, а особливо його першу та останню відпустку. О 7-й ранку, коли я ще спала, хтось почав штурхати мене в ребро. Я розлючена повертаю голову й бачу перед собою нашого Фартового – з вусами й зачіскою, як у козака. Стоїть з букетом кущових троянд і усміхається», – розповіла падчерка Вікторія.

Поховали захисника в селі Гаразджа на Волині.

У нього залишилися дружина, троє синів, падчерка, батьки та брат.

