Спомин про Героя. Ворожий снаряд забрав життя волинянина Олега Піцика

44-річний волинянинна псевдо23 грудня 2024 року в селищі Щербинівка Донецької області внаслідок прямого влучання ворожого танкового снаряду.Про це у фейсбуці повідомляє Меморіал Героїв.Олег народився 8 листопада 1980 року в селі Новий Двір Волинської області. Жив у Луцьку. Навчався на кухаря-кондитера. Обожнював рибалити та грати в комп’ютерні ігри, пов’язані з міфологією, вікінгами та космосом. Коли проходив «Skyrim», то часто кричав до падчерки з сусідньої кімнати: «Віка, іди сюди! Дивись, яку я місію пройшов!».Останні 11 років чоловік працював менеджером з продажу у фірмі «ТМ Юна Пак». Цікавився історією і любив музику: рок, метал, панк і постпанк. Мав власний великий сад з фруктовими деревами, за яким доглядав.Після повномасштабного російського вторгнення пішов добровольцем на фронт. Служив командиром відділення взводу БпЛА зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 100-ї окремої механізованої бригади.«Олег був моїм вітчимом, другим батьком, який виховував мене як рідну доньку з моїх шести років. Він завжди був чуйним, позитивним, привітним і доброзичливим. Ніколи ні в чому не відмовляв і був готовий прийти на допомогу. Я пам'ятаю кожен момент, пов'язаний із ним, а особливо його першу та останню відпустку. О 7-й ранку, коли я ще спала, хтось почав штурхати мене в ребро. Я розлючена повертаю голову й бачу перед собою нашого Фартового – з вусами й зачіскою, як у козака. Стоїть з букетом кущових троянд і усміхається», – розповіла падчеркаПоховали захисника в селі Гаразджа на Волині.У нього залишилися дружина, троє синів, падчерка, батьки та брат.