12 березня у всіх регіонах України з 17:00 до 23:00 діятимуть графіки
Сьогодні, 07:15
У четвер, 12 березня, у всіх регіонах України з 17:00 до 23:00 застосовуватимуться графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів та обмеження потужності для промисловості.
Про це у Telegram повідомляє НЕК "Укренерго".
В енергокомпанії необхідність відключень пояснюють наслідками російських ракетно-дронових атак на українську енергосистему.
Ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому українців закликали перевіряти час та обсяг відключень на сторінках місцевих обленерго, додали в Укренерго.
"Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо" — йдеться у повідомленні.
