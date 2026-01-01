Організовувала чоловікам платний секс: як у Луцьку покарали сутенерку





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, передає



У листопаді 2024-го уродженка обласного центру запропонувала трьом дівчатам зайнятися проституцією. Ті погодилися, а лучанка взялася шукати клієнтів. Оголошення розмістила на одному із сайтів. Ціна інтиму становила 2500-5000 гривень. За сприяння сутенерки кілька чоловіків змогли отримати платні секлуальні послуги, а троє дівчат натомість отримали свою частку від заробітку.



Дії кваліфікували за статтею 303 КК України (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією, вчинене повторно).



На судовому засіданні обвинувачена визнала свою провину. Вона є особою молодого віку, раніше не судима, характеризується позитивно.



Суд призначив лучанці чотири роки позбавлення волі, які замінив на півторарічний іспитовий строк.

