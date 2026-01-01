Секрет досвідчених городників: оброблення картоплі цим розчином — бульби ростуть гігантськими





Навіщо обробляти бульби перед висаджуванням



Оброблення перед висаджуванням виконує кілька важливих завдань одночасно. Воно дезінфікує поверхню картоплі, знижує ризик грибкових захворювань, стимулює проростання та підвищує стійкість рослин до перепадів температури і шкідників.



Фактично, це свого роду стартовий «імунітет» для картоплі: бульби швидше укорінюються, активніше ростуть і формують здорові кущі.



Простий і ефективний засіб — деревний попіл

Одним із найпопулярніших і доступних засобів є розчин деревного попелу. Щоб його приготувати, достатньо розчинити склянку просіяного попелу у відрі теплої води.



Бульби можна або замочити в розчині на 30 хвилин, або просто обприскати ним перед висаджуванням.



Деревний попіл багатий на калій, фосфор і кальцій — елементи, що стимулюють ріст рослин, зміцнюють кореневу систему та знижують ризик гнилі і грибкових захворювань.



Як правильно підготувати картоплю до висаджування

Перед обробленням бульби потрібно ретельно переглянути. Для висаджування підходять тільки здорові картоплини без темних плям, гнилі та механічних пошкоджень. Найкраще обирати середні бульби з міцними паростками.



Після оброблення картоплю слід трохи підсушити в тіні, а потім висаджувати у підготовлений ґрунт.



За словами досвідчених городників, така підготовка допомагає рослинам швидше укорінюватися, формувати потужні кущі і забезпечує високий, якісний урожай картоплі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Досвідчені садівники помічають, що правильно підготовлені бульби швидше проростають, дають міцні паростки, формують потужні кущі і в результаті забезпечують більшу кількість великих картоплин, передає ТСН Оброблення перед висаджуванням виконує кілька важливих завдань одночасно. Воно дезінфікує поверхню картоплі, знижує ризик грибкових захворювань, стимулює проростання та підвищує стійкість рослин до перепадів температури і шкідників.Фактично, це свого роду стартовий «імунітет» для картоплі: бульби швидше укорінюються, активніше ростуть і формують здорові кущі.Простий і ефективний засіб — деревний попілОдним із найпопулярніших і доступних засобів є розчин деревного попелу. Щоб його приготувати, достатньо розчинити склянку просіяного попелу у відрі теплої води.Бульби можна або замочити в розчині на 30 хвилин, або просто обприскати ним перед висаджуванням.Деревний попіл багатий на калій, фосфор і кальцій — елементи, що стимулюють ріст рослин, зміцнюють кореневу систему та знижують ризик гнилі і грибкових захворювань.Як правильно підготувати картоплю до висаджуванняПеред обробленням бульби потрібно ретельно переглянути. Для висаджування підходять тільки здорові картоплини без темних плям, гнилі та механічних пошкоджень. Найкраще обирати середні бульби з міцними паростками.Після оброблення картоплю слід трохи підсушити в тіні, а потім висаджувати у підготовлений ґрунт.За словами досвідчених городників, така підготовка допомагає рослинам швидше укорінюватися, формувати потужні кущі і забезпечує високий, якісний урожай картоплі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію